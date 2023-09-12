Об этом заявили в полиции Житомирской области, информирует 24 Канал. О находке гражданка сообщила правоохранителям в понедельник, 11 сентября.

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Жительница Житомира сообщила полиции, что обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. На место приехала следственно-оперативная группа, а также работники ГСЧС.

Правоохранители выяснили, что боеприпасы были спрятаны в земле недалеко от жилого дома – на расстоянии около 15 метров. Там обнаружили 82 минометные мины 82-го калибра и 3 противотанковые мины. А еще – 8 гранат.

Полицейские обеспечили охрану этой территории. Взрывотехники извлекут и уничтожат опасные находки.

Обратите внимание! Если вы обнаружили подозрительные неизвестные предметы, оружие и боеприпасы – их ни в коем случае нельзя двигать, переносить, разбирать, нагревать и т.д. Место находки разметьте веткой, яркой тканью или другим доступным способом. Предупредите об опасности других людей и позвоните в полицию (102) или спасателям (101).

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