Про це заявили у поліції Житомирської області, інформує 24 Канал. Про знахідку громадянка повідомила правоохоронцям у понеділок, 11 вересня.

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Мешканка Житомира повідомила до поліції, що виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце приїхала слідчо-оперативна група, а також працівники ДСНС.

Правоохоронці з'ясували, що боєприпаси були схоронені у землі неподалік житлового будинку – на відстані близько 15 метрів. Там виявили 82 мінометні міни 82-го калібру та 3 протитанкові міни. А ще – 8 гранат.

Поліцейські забезпечили охорону цієї території. Вибухотехніки вилучать та знищать небезпечні знахідки.

Зверніть увагу! Якщо ви знайшли підозрілі невідомі предмети, зброю та боєприпаси – їх у жодному разі не можна рухати, переносити, розбирати, нагрівати тощо. Місце знахідки позначте гілкою, яскравою тканиною чи іншим доступним способом. Попередьте про небезпеку інших людей та зателефонуйте в поліцію (102) або рятувальникам (101).

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