Про це заявили у поліції Житомирської області, інформує 24 Канал. Про знахідку громадянка повідомила правоохоронцям у понеділок, 11 вересня.
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Мешканка Житомира повідомила до поліції, що виявила предмети, схожі на боєприпаси. На місце приїхала слідчо-оперативна група, а також працівники ДСНС.
Правоохоронці з'ясували, що боєприпаси були схоронені у землі неподалік житлового будинку – на відстані близько 15 метрів. Там виявили 82 мінометні міни 82-го калібру та 3 протитанкові міни. А ще – 8 гранат.
Поліцейські забезпечили охорону цієї території. Вибухотехніки вилучать та знищать небезпечні знахідки.
Розмінування території через війну Росії проти України
- Окупанти від початку повномасштабного вторгнення всіяли територію України вибухонебезпечними предметами. За словами Володимира Зеленського, 174 тисяч квадратних кілометрів території України потенційно небезпечні через боєприпаси та міни.
- Раніше видання The Washington Post писало про те, що для того, аби повністю розмінувати українську територію, треба 757 років. Експерти додають, що Україна – найбільш замінована у світі.
- Аби розміновувати території, українські військові вдаються до нових способів. Так для розмінування ЗСУ почали використовувати тепловізори. Вони допомагають виявити приховані вибухівки на територіях, які деокупували.