Каждый имеет право на второй шанс․ История подразделения ГУР "Артан Х", где воюют досрочно освобожденные

Спецподразделение ГУР МОУ "Артан Х" является единственным в Украине, который почти полностью состоит из досрочно освобожденных граждан. "От тени прошлого к свету победы", – так гласит девиз "иксов".

Командир подразделения Андрей Мельник "Фаворит" уверен, что каждый имеет право на второй шанс, поэтому именно его и дает подразделение.

Идея создания такого подразделения появилась гораздо раньше, однако воплотить ее долгое время было невозможно. Мобилизацию лишенных свободы в Украине узаконили только в прошлом году.

Сейчас "Артан Х" является довольно результативным подразделением, которое участвовало в боях на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях фронта. На их счету не одна реализованная спецоперация, в частности, во вражеском тылу. Многие бойцы за свою смелость уже получили государственные награды.

Накануне выезда на новое направление 24 Канал пообщался с командиром и бойцами "иксов". Как происходит отбор людей в "Артан Х", чем отличается подготовка бойцов и как работает само подразделение – рассказываем в материале.

Интересно "Мы делаем то, что враг не способен представить"․ Интервью с офицером спецподразделения ГУР МО "Артан"

Идея создания подразделения была давно

Андрей Мельник "Фаворит", который сейчас является командиром "Артан Х", говорит, что мысли и желание создать такое особое подразделение, были у него давно. Он – большой сторонник идеи того, что каждый заслуживает второй шанс. До прошлого года "Фаворит" был заместителем командира подразделения "Артан", а когда президент подписал закон о введении института условно-досрочного освобождения граждан для участия в защите Украины, он стал командиром нового спецподразделения "иксов".

В боях за Бахмут россияне активно использовали наемников из ЧВК "Вагнера", большинство из которых были завербованы в колониях. Украина действует иначе.

Они (россияне – 24 Канал) использовали досрочно освобожденных больше как пушечное мясо, а мне хотелось дать людям возможность начать новую жизнь, чтобы они гордились собой и приносили пользу стране. Мы ценим и бережем своих бойцов. Это еще одно наше характерное отличие от врага,

– говорит "Фаворит".



"Фаворит" с бойцами "Артан Х" во время учений / Фото, предоставленное 24 Каналу

Кто может попасть в подразделение и кому путь закрыт

Первых бойцов командир отбирал лично: приезжал и общался с каждым, кто выразил желание стать на защиту страны.

Сразу мобилизовали человек 20, но мы очень быстро увеличивались. Создали взвод, потом роту, впоследствии – две, сейчас уже формируем третью. Сегодня "Артан Х" – полноценное подразделение,

– говорит командир.

К кандидатам есть следующие требования:

желание и мотивация;

психологическая готовность;

хорошая физическая форма;

отсутствие вредных привычек, таких как нарко- или алкозависимость.

Сейчас, признается командир, количество желающих присоединиться к подразделению значительно больше количества тех, кого могут принять, поэтому периодически набор останавливается.

У нас нет огромных потерь в подразделении, хотя мы выполняем тяжелые задачи, можно сказать, в эпицентре событий. Потому что имеем исключительное отношение к людям. Поэтому сегодня желающих гораздо больше, чем мы можем принять. Периодически, бывает, что мы останавливаем этот набор, ведь надо всех одеть, научить, поселить и так далее. Мы бы могли разрастаться быстрее, но делаем это постепенно и качественно,

– говорит "Фаворит".



Обучение новобранцев "Артан Х" / Фото, предоставленное 24 Каналу

Приоритетно, набирают мужчин до 40 лет. Поэтому средний возраст подразделения – около 30 лет. Но иногда делают исключения. Например, самому старшему бойцу – 54 года. Он ветеран АТО и имеет прекрасную физическую форму. Самому молодому же – всего 19 лет.

Как происходит мобилизация в "иксы"

Путь каждого новобранца начинается с собеседования. Желающие попасть в "Артан Х" выражают свое желание, и представители подразделения отправляются на встречу с потенциальными рекрутами.

Если собеседование прошло успешно, следующий этап – прохождение военно-врачебной комиссии. Затем все материалы направляют в суд на рассмотрение вопроса о досрочном освобождении. Далее новобранец попадает на базовую общевойсковую подготовку.

Иногда возникают трудности адаптации, но общее желание и настойчивость дают отличные результаты.



Обучение новобранцев "Артан Х" / Фото 24 Канала

По словам командира, "Артан Х" – это, без преувеличения, семья. Многие бойцы ранее потеряли связь с родными или не имели их, поэтому сейчас военное братство для них особенно важно. "Фаворит" подчеркивает, что это проявляется как в обучении, так и в боевых условиях. Бойцы пытаются проявить себя как можно лучше, ведь шевроны они не получают сразу, а получают в бою.

Шеврон у нас можно получить только после боевых. Поэтому для нас честь носить этот шеврон. И те, кто еще его не получил, хотят как можно быстрее и лучше показать себя. Это для них такая мотивация,

– говорит командир.

Первая группа новобранцев "Артан Х" после почти 4 месяцев тренировок и подготовки отправилась на свое первое боевое задание – в район села Липцы на Харьковщине.

"Хотел, чтобы мной гордился сын": история "Бандеры"

"Бандера" – один из первых, кто попал в "Артан Х". Мужчина говорит, что еще когда началась война на Донбассе в 2014 году, хотел пойти воевать, однако законодательство тогда такого не позволяло. Как и не позволяло в начале полномасштабной войны. Однако все это время "Бандера" был уверен – он должен быть в армии. Более того, по его словам, из лишенных свободы мужчин там выгоды нет, а на фронте они могут быть полезными.

Но самой большой мотивацией пойти в армию для него стал сын.

Когда я приезжаю в отпуск, я вижу, как сын мной гордится. Но в первую очередь я считаю, что каждый мужчина должен стать на защиту своего государства. И я рад, что попал в подразделение,

– говорит "Бандера".



"Бандера" / Фото 24 Канала

По словам военного, его мир изменился. Боец говорит, что приходилось учиться абсолютно всему.

Попадаешь в место лишения свободы, возвращаешься, а все уже цифровое. И сложно это все освоить, но проблем как таковых нет, потому что помогают, и мы стараемся друг друга поддержать. Для меня, когда я вышел, было странно и дико, как это карточкой рассчитываться, или даже еще лучше – телефоном. Мне командиры и сержанты объясняли все,

– вспоминает "Бандера".

Сейчас боец вспоминает, что когда только были разговоры о мобилизации осужденных, он видел немало комментариев в соцсетях, где люди писали, что, мол, армия – это не "помойка", чтобы брать в ее ряды тех, кто когда-то ошибся в жизни.

Я хотел защищать свою страну и стать примером для своего сына. Тогда, когда только говорили о законе, я читал много новостей и достаточно жестких комментариев. Но когда мы показали себя не на словах, а на деле, тогда сразу стали людям интересны. Сейчас для тех, кто считал нас недостойными, мы – герои,

– говорит "Бандера".

На Харьковщине "Бандера" получил ранения, однако после лечения сразу же вернулся в строй. Теперь вместе с собратьями помогает другим новобранцам не только научиться боевым навыкам, но и адаптироваться в мире, который претерпел изменения.

"Мечтал быть военным": история "Форзы"

Боец также был среди первых, кто прошел собеседование у командира, который только набирал людей для нового подразделения. "Форза" говорит, что стать военным было его давней мечтой.

Я очень обрадовался, когда услышал о создании "Артан Х". Это была моя мечта с детства, которая теперь осуществилась. И я благодарен командованию за то, что они создали такой проект и дали возможность нам начать свою жизнь заново и получить второй шанс,

– говорит "Форза".

Присоединиться к войску мужчина хотел еще с момента начала полномасштабной войны, однако такой возможности не было. Когда же услышал о наборе в "Артан Х" – сразу загорелся идеей. После успешного собеседования с "Фаворитом" новобранец прошел ВВК, получил решение суда и стал частью подразделения.



"Форза" / Фото 24 канала

Первый боевой выход был особенным для "Форзы" и его собратьев. Ведь речь шла не только о каких-то своих страхах и переживаниях, а и о том, чтобы оправдать надежды командования.

Была особая ответственность, ведь руководство смотрело, как этот проект сформировался и есть ли перспективы дальше. Поэтому мы старались не подвести,

– говорит "Форза".

Боец говорит, что часть нашего общества с предубеждением относится к мобилизации освобожденных по УДО, потому что в сознании людей остался негативный советский образ, который до сих пор существует внутри страны оккупанта. Однако, как отмечает "Форза", все меняется. И они собственным примером это доказывают.

Как "Артан Х" проявил себя в боях

После трех месяцев подготовки был первый бой на Харьковщине. По словам "Бандеры", у него был единственный страх – подвести собратьев. Следует заметить, что принудительно в сектор не отправляют ни одного бойца. То есть командование учитывает не только физическую готовность к выполнению задач, но и на психологическую. Однако поскольку шеврон можно получить только после боевого выхода, каждый хочет попробовать себя в реальных условиях как можно быстрее.

Скажу из собственного опыта. Когда мы ехали в Запорожскую область, то было несколько ребят, у которых не было уверенности. Они так и говорили, что не готовы и испытывают страх. Командир их не отпустил на задание – он брал только тех, кто был готов к операции. Мне кажется, что это правильно, потому что когда человек сомневается, с ним сложно воевать. Лучше дать немного времени,

– говорит боец.



"Фаворит", "Форза" и "Бандера" / Фото 24 Канала

Командир подразделения "Фаворит" говорит, что хоть заход на то или иное направление они скрывают до конца, и все же из полученных перехватов разговоров россиян знают – враг уже боится, когда слышит о них.

Эффективность "Артан X" поразила многих, поэтому сейчас к подразделению уже присоединились первые бойцы, которые перевелись из других бригад. Более того, также есть и обычные гражданские, которые приобщаются через рекрутинг. То есть "Артан X" уже нельзя назвать подразделением, которое полностью состоит из досрочно освобожденных граждан, хотя они и составляют абсолютное большинство.

За время операции на Харьковщине, Донетчине и Запорожье бойцы "Артан Х" участвовали в тяжелых боях. Командир говорит, что в соотношении к сложности операций, потери подразделения небольшие. Однако каждый погибший – большая потеря для самого "Фаворита". За время существования "Артан Х" погибли 13 бойцов.

"Владеть оружием должны все"

По словам "Бандеры" в Украине есть проблемы с мобилизацией. С одной стороны, многие мужчины не хотят выполнять свой долг, с другой – часто недостойное поведение представителей ТЦК. Последнее боец почувствовал лично: во время отпуска, его остановили представители ТЦК и в довольно грубой форме требовали документы.

Также боец уверен, что каждый должен уметь владеть оружием, ведь Россия останавливаться не собирается.

Как сказал один из командиров в интервью: "Рано или поздно мы закончимся, если это будет продолжаться дальше". Мужчины должны уметь владеть оружием – разбирать, заряжать, знать как чистить. Это как минимум. Потому что судя по аппетитам наших соседей, останавливаться они не очень хотят,

– говорит "Бандера".

И "Бандера", и "Форза", а также их командир отмечают, что война является общим делом для всех. Поэтому не стоит пренебрегать возможностями пройти практические курсы, овладеть нужными для войны навыками, потому что и в гражданской жизни они лишними не будут.