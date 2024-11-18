"Потеря, которая разрывает сердце": погиб 20-летний защитник из Запорожской области Артем Чучко
Защищая Родину от оккупантов погиб военный из Запорожской области Артем Чучко. Герою навсегда 20 лет.
Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Малотокмачанскую общину.
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Артем Чучко навсегда в строю
Украинский защитник Артем Чучко, 2004 года рождения, пал в бою.
Болезненная потеря, которая разрывает сердце... Защищая украинскую землю от российских захватчиков трагически погиб наш земляк, защитник Украины, молодой парень, Чучко Артем Сергеевич. Воину было всего 20 лет,
– подчеркнули в общине.
Также выразили искренние соболезнования родным и близким Героя.
В Правом секторе рассказали, что Артем Чучко – "Малый", "Басаев", – младший сержант ССО "Азов", старший разведчик первой группы. Был активным участником молодежного крыла национально-освободительного движения.
Он всегда был тем, кто первым шел вперед, заряжал других своим духом и безграничной верой в Украину. Склоним головы перед его подвигом и почтим память Артема. Пусть его героическая преданность станет примером для нас всех,
– отметили в Правом секторе.
Защитник Артем Чучко погиб в бою / Коллаж Правого сектора
Общественная организация семей погибших защитников Украины "Сердце Назовні" также почтила память Героя и опубликовала видео на своей странице в фейсбуке.
Артем "Космос – Басаев" Чучко навсегда в строю: смотрите видео
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Артема Чучко. Вечная память и слава Герою!