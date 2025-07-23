За Украину погиб Артем Налято, которого подростком усыновила семья из Италии

Украина продолжает терять своих защитников. Среди них Артем Налято. 21-летний парень в 12 лет был усыновлен итальянской семьей из провинции Падуя, однако никогда не забывал о Родине.

Именно поэтому он оставил Италию и вернулся в Украину, когда та подверглась российской агрессии, передает 24 Канал со ссылкой на la Repubblica.

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Как погиб итальянец украинского происхождения?

Отмечается, что Артем Налято жил в городке Трибано. За рубежом он интегрировался в местную общину, имел работу. Однако в августе 2022 года решил вернуться в Украину, где отыскал своего брата.

Впоследствии Артем пошел добровольцем в украинское войско. Несколько недель назад он ненадолго возвращался в городок в Падуе, чтобы навестить своих родных, а потом снова отправился на фронт. Он погиб 14 июля в результате удара россиян по полигону.

Артема в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер.

Мы с болью и любовью обнимаем семью, которая приняла его (Артема – 24 Канала) и воспитала с любовью. Сегодня Трибано теряет своего сына. Пустота, которую он оставляет, глубокая, но мы будем помнить его за смелость его выбора,

– написал в Facebook мэр Трибано Массимо Каваццана.

К слову, 14 июля на фронте также погиб 19-летний воин ВСУ Анатолий Ямпольский из Черниговской области.