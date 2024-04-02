Разоблачена преступная группа, завладевшая 95 миллионами: ее мог возглавлять экс-советник ОП

Антикоррупционные органы разоблачили группу, завладевшую 95 миллионами гривен на закупке трансформаторов для Укрзализныци. СМИ подозревают, что к этой истории причастен работник СБУ, который также был советником Офиса Президента.

Во вторник, 2 апреля, в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной прокуратуры сообщили соответствующую информацию. Там уточнили, что действовала группа с 2021 года и пыталась контролировать средства Укрзализныци.

Смотрите также Поймали "на горячем": в Киеве задержали военнослужащего одного из районных ТЦК

Преступный тендер и белорусский паспорт

Как утверждают правоохранители, с июня по декабрь 2022, уже после начала большой войны, руководитель группировки через подконтрольных чиновников в Укрзализныце обеспечил, чтобы поставщиком трансформаторов стала "правильная компания".

Поставка трансформаторов происходила по завышенной стоимости. В качестве основания для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями использовано письмо "Об угрозах государственной безопасности",

– пишут в САП.

Также отмечают, что руководитель организованной группы умышленно проигнорировал тот факт, что у контроллера соответствующей компании, которая "выиграла" тендер, – белорусское гражданство и тесные связи с Россией.

В общем Укрзализныця понесла убытки на сумму 94,8 миллиона гривен, которыми завладели участники преступления. Трансформаторы закупали через фирму-прокладку и перепродавали УЗ по вдвое завышенной цене.

В НАБУ констатируют, что благодаря действиям детективов и прокуроров суд наложил арест на 53 миллионов гривен, что были банковских счетах компании-поставщика. Также задержали:

лидера группировки;

соорганизатора;

двух участников.

Телеграм-канал NABU Daily by Олег Новиков, который ведет украинский журналист, сообщил, что речь идет о задержании знаменитого СБУшника Артема Шило. Именно он, вероятно, по версии следствия, возглавлял организуемую группу, которую уже разоблачили и ликвидировали.

В то же время известно, что Шило год был советником Офиса Президента после того, как в 2021 году его уволили из Службы безопасности. Однако впоследствии, в августе 2022 года, он все же вернулся в СБУ на должность руководителя главного управления "И", отвечающего за защиту критической инфраструктуры и борьбу с терроризмом.

Компанию-победителя контролирует гражданин Беларуси, который имеет связи из России. Этот "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ,

– уточняет журналист Новиков.

Предварительная квалификация преступления определена следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

часть 3 статьи 27 объясняет, кем является организатор преступления, руководитель преступной организации;

часть 5 статьи 27 объясняет, кем является пособник преступной организации;

часть 5 статьи 191 – о присвоении, растрате имущества в особо крупных размерах, что грозит лишением свободы от 7 до 12 лет, конфискацией имущества и права занимать должности до 3 трех лет.

Смотрите также Доходы должны декларировать все: кто из военных входит в этот список

Вспомним, что несколько недель назад работники Государственного бюро расследований задержали бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ, который, как подозревают, при исполнении обязанностей незаконно обогатился на 58 миллионов гривен. В ГБР отмечают, что он занимал должность в одном из управлений продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики.