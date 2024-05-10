Смерть военнообязанного в ТЦК Кривого Рога: родным до сих пор не дали заключение судмедэкспертизы

Накануне, 5 мая, на территории Саксаганского ТЦК и СП Кривого Рога внезапно умер военнообязанный. По состоянию на 10 мая родные мужчины до сих пор не получили заключения судебно-медицинской экспертизы.

Об этом журналистам рассказала мать умершего. Татьяна Зайцева пожаловалась, что дело продвигается очень медленно, даже вместе с адвокатом.

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"У меня впечатление, будто нам перекрывают все дороги"

У меня впечатление, будто нам перекрывают все дороги, препятствуют следствию. Дело продвигается очень медленно, даже вместе с адвокатом. Затягивают с заключением,

– заявила женщина.

По словам Татьяны Зайцевой, следователь, работающий над делом, сообщил ей, что сына забрали правоохранители во время семейного скандала.

"В ГБР мне сообщили, что его забрали из-за семейного скандала. Я говорю: "Вы хотите сказать, что это жена его так избила?". Его забрала полиция, но как он оказался в ТЦК – вопрос", – рассказала мать умершего.

Сожительница мужчины отметила, что скандала не было. По словам женщины, утром пришли правоохранители и забрали мужчину для уточнения данных. После этого с ним исчезла связь.

"У него был выключен телефон. Сказал, что разрядился, но когда нам его выдавали, то телефон был полностью заряжен. Значит ему приказали выключить его после нашей первой встречи или вообще изъяли", – рассказала Татьяна Зайцева.

Что известно о смерти военнообязанного в ТЦК

Утром 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК сообщили, что накануне, 5 мая, на территории Саксаганского ТЦК и СП Кривого Рога умер военнообязанный.

Также заявили, что это произошло "вследствие внезапного резкого ухудшения состояния здоровья"

Уточнили, мол, резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа.

Также в ТЦК отметили, что была немедленно вызвана скорая, до прибытия которой военнообязанному оказывали домедицинскую помощь.

К сожалению, сотрудники полиции, прибывшие по вызову, констатировали "биологическую смерть без признаков физического воздействия".

По факту смерти гражданина продолжаются следственные действия. Также в ТЦК призвали воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений.

Родственники умершего сомневаются в версии ТЦК. Татьяна Зайцева рассказала, что последний раз видела Артема вечером 5 мая, когда привезла ему личные вещи. Также сказала, что заметила слабое состояние сына. У него были побиты губы. Впрочем, мужчина не рассказал, что произошло.

По словам матери, ее 44-летний сын прошел ВВК и готовился к отправке в учебный центр.

Татьяна отметила, что имеет много вопросов. Ей непонятно, почему Артема забрали в ТЦК ночью без документов и держали под стражей вооруженные работники ТЦК, почему отправили именно в Саксаганский ТЦК, если он прописан в другом районе.

Также женщину удивляет тот факт, что ни ТЦК, ни полиция не сообщили о смерти сына. Трагическую весть сообщила ритуальная служба.

"Я хочу убедиться, что это действительно мой сын. Я хочу увидеть: это была естественная смерть или убийство", – заявила Татьяна Зайцева.

На опознание пошла сестра умершего. По словам Оксаны, на теле брата многочисленные ушибы и синяки.

"У него разбита губа, синяки и кровь на ребрах, на спине под лопаткой, ногах, руках", – рассказала женщина.

Мать Артема отметила, что хочет отыскать истинную причину гибели сына.

Кстати, в пресс-службе полиции Кривого Рога Суспильному сообщили, что никаких вызовов на 102 в день, когда мужчину забрали из дома, не поступало.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Артема Зайцева. Вечная память!