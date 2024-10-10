Беглых депутатов Дмитрука и Одарченко исключили из состава комитетов Рады

Несколько дней назад в Верховной Раде зарегистрировали постановление об исключении из состава комитетов двух нардепов-беглецов. Речь идет об Артеме Дмитруке и Андрее Одарченко.

Так, в четверг, 10 октября, состоялось голосование в парламенте. Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

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Дмитрука и Одарченко исключили из комитетов

Ярослав Железняк сообщил, что Рада поддержала исключение двух депутатов-беглецов из состава комитетов:

Андрея Одарченко исключить из состава антикоррупционного Комитета.

Артема Дмитрука исключить из состава правоохранительного Комитета.

Поддержало это решение в сессионном зале 245 народных избранников.

"Теперь они свободные беглецы необремененные лишней комитетской работой", – констатирует Железняк.

Интересно, что Дмитрук несколько дней назад голосовал онлайн на заседании правоохранительного комитета Рады. Комитет рассматривал, в частности, новую версию законопроекта о соглашении со следствием.

Краткая справка. Артему Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Однако накануне нардеп незаконно выехал из Украины. Сейчас он живет в Британии.



Андрея Одарченко в ноябре 2023 разоблачили на попытке подкупа тогдашнего председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры биткоинами. 18 сентября нардепа должны были допросить, однако оказалось, что тот незаконно покинул Украину, вероятно, через Закарпатскую область.