Так, у четвер, 10 жовтня, відбулося голосування у парламенті. Про це пише нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Рада підтримала історичне збільшення податків: що буде з військовим збором

Дмитрука та Одарченка виключили з комітетів

Ярослав Железняк повідомив, що Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів зі складу комітетів:

Андрія Одарченка виключити зі складу антикорупційного Комітету.

Артема Дмитрука виключити зі складу правоохоронного Комітету.

Підтримало це рішення у сесійній залі 245 народний обранець.

"Тепер вони вільні втікачі необтяжені зайвою комітетською роботою", – констатує Железняк.

Цікаво, що Дмитрук кілька днів тому голосував онлайн на засіданні правоохоронного комітету Ради. Комітет розглядав, зокрема, нову версію законопроєкту про угоду зі слідством.

Коротка довідка. Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. Однак напередодні нардеп незаконно виїхав з України. Наразі він живе в Британії.



Андрія Одарченка в листопад 2023 викрили на спробі підкупу тодішнього голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури біткоїнами. 18 вересня нардепа мали допитати, однак виявилося, що той незаконно покинув Україну, ймовірно, через Закарпатську область.