Поставки снарядов для ВСУ: Кулеба объяснил, почему о некоторых странах не говорят вслух

Силы обороны постоянно нуждаются в снарядах, чтобы давать отпор российским оккупантам. Дмитрий Кулеба объяснил ситуацию с боеприпасами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, что нашим воинам нужна артиллерийская поддержка для освобождения территорий от оккупантов и удержания текущих позиций. Если этой поддержки нет, то Украина теряет позиции и, самое главное, жизни своих людей, передает 24 Канал.

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Какова ситуация с боеприпасами

Кулеба заявил, что Владимир Зеленский лично и вся команда президента работают над вопросом о боеприпасах.

Просто ну, как пулеметной очередью, на каждом шагу: снаряды, снаряды, снаряды, снаряды. И мы видим уже новые обещания, новые контракты и новые решения, которые увеличат количество снарядов, поступающих в Украину уже в обозримом будущем,

– сказал министр.

Журналистка напомнила о заявлении президента Чехии о найденных 800 000 боеприпасов для Украины и спросила главу МИД, есть ли какие-то договоренности с Прагой. Кулеба отметил, что чешский лидер Петр Павел первым публично сказал о снарядах, и у людей сложилось впечатление, будто одна Чехия занимается этим вопросом.

На самом деле мы очень благодарны чешским друзьям, они очень большую работу проводят. Но такие истории, как президент Чехии озвучил, они на самом деле происходят каждую неделю. Только у меня в Мюнхене было два разговора с министрами иностранных дел стран X о том, что они купят конкретные объемы артиллерийских снарядов в странах Y, и как быстро это может произойти,

– отметил Кулеба.

Он отметил, что эта работа ведется в ежедневном режиме. Кулеба заявил, что как раз сегодня, 24 февраля, он поручил одному из послов ускорить поставки артиллерийских снарядов из одной страны. Министр не стал называть это государство, заметив, что официально оно нам ничего не поставляет.

Кулеба также подтвердил, что когда публично становится известно, что в какой-то стране нашли боеприпасы или вооружение для Украины, то Россия моментально начинает давить на такое государство. В качестве примера он привел отдельные случаи от начала полномасштабной войны, когда коммерческие продавцы выставляли на продажу большое количество артиллерийских боеприпасов, и к ним сразу приходили посредники от россиян, которые хотели как можно скорее выкупить всю партию с любой наценкой. Единственным требованием к продавцам от таких людей было то, чтобы они не продавали эти снаряды украинцам.

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