Артиллеристы "зажгли" вражеские склады хранения боеприпасов в Родах: красноречивое видео

Украинские артиллеристы еще раз продемонстрировали высокий уровень профессионализма и уничтожили составы россиян. Там враг хранил боеприпасы. За это стоит благодарить бойцов 45-й и 43-й бригад в Родах.

На передовом наблюдательном посту сообщили склады со складами с боеприпасами кафиров детонировали всю ночь. Информацию об этом подтвердили местные жители.

Достойно внимания Россияне обстреляли 32 города и села на Востоке: по меньшей мере 4 человека погибли, много раненых

Украинские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами россиян

Несмотря на потерю украинского беспилотного летательного аппарата, задача была успешно выполнена.

Два выстрела точно. Переходим к стрельбе на поражение! Меня подвели, я падаю. Слава Украине!,

– говорится в посте.

Видео уничтожение складов врага

https://fb.watch/dscNaHYH1u/

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СБУ обнародовала новые перехваченные разговоры с представителями оккупационных властей на Херсонщине. Там предатели Украины обнаглели настолько, что начинают "отжимать" частный бизнес у предпринимателей в регионе;

В частности, кафиры заявили о планах присвоить региональные АЗС и реализовывать там завезенное из аннексированного Крыма горючее.

В Испании заявили о готовности передать оружие Украине. Среди них речь идет и о тяжелом вооружении. К примеру, танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы . Соответствующую информацию обнародовало издание El Pais со ссылкой на информированный источник в испанском правительстве.

5 июня враг мощно обстрелял Николаевщину. В результате там вспыхнуло 6 масштабных пожаров . Одно из которых, к сожалению, до сих пор не удалось погасить. Речь идет об объекте инфраструктуры.

На временно захваченных территориях не сдаются

Отметим, что на оккупированных территориях люди не сдаются и продолжают сопротивляться врагу. В частности, в Херсонской области граждане Украины отказываются пользоваться нацвалютой государства-агрессорки – российскими рублями.

Оккупанты "установили курс" на уровне. Очевидно, что это – одно доказательство оторванности россиян от реальности.

Но херсонцы демонстрируют невероятное сопротивление и не отказываться соглашаться на правила кафиров. Местные предприниматели отказались использовать двойные ценники для своих товаров. А тех, кто выражает желание рассчитаться российским рублем, посылают вслед за российским кораблем. В то же время россияне угрожают украинцам тем, чтобы заберут или уничтожат их имущество.

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