Вернулся из-за границы и стал на защиту Украины: на войне погиб 22-летний житель Черкасс

На войне против российских захватчиков погиб украинский патриот Артём Суховой. Защитник после начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину из-за границы и ушел на войну.

Бойцу было всего 22 года. У него остались жена и маленький сын.

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Что известно об Артеме Суховии

Артему было 22 года, он является одним из тех, на кого должна равняться не только молодежь. И не только молодежь. Артем боролся с несправедливостью в судах по делу Сергиенко, незаконных застроек, с браконьерами, разливайками и наркоторговлей в городе (Черкассы – 24 Канал),

– написал Павел Мосийчук.

В социальных сетях друг Артема Ян Антонюк рассказал, что защитник был боевым медиком 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе подразделения территориальной обороны "Азов".

"Сухой, был боевым медиком в 3ОШБр и спас не одну жизнь. За что недавно получил награду. Мы не рождались военными, но у нас есть честь и характер. Такие люди пример для нации", – отметил Антонюк.

Он объяснил, что украинский боец в свои 22 года успел защитить страну как изнутри в противостояниях с уже запрещенной ОПЗЖ и "всякой с**лотой" так и на фронте при полномасштабной войне.

Ты навсегда для меня как на фото, улыбающийся и всегда за движ. Нас всегда покидают самые лучшие. Честь,

– написал друг бойца.

На войне погиб 22-летний Артем Суховой / Фото из фейсбука Павла Мосейчука

У Героя осталась жена и маленький сын. Друг бойца пообещал, что воин не останется без поддержки и помощи.

В то же время помощник мэра Черкасс опубликовал реквизиты карты жены военного Марии, по которым можно помочь семье – 5457082229234609.

Трагические потери на войне

Две сестры из поселка Торчин Волынской области потеряли на войне своих мужчин. Защитники погибли с разницей в месяц.

Отдал свою жизнь за Украину 35-летний украинский военный Дмитрий Амброзяк из Ивано-Франковской области. Он был бойцом-сапером 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

На фронт погиб 21-летний футболист Кирилл Молоков. Он погиб во время штурма враждебных позиций.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семье погибшего Героя. Вечная слава и память защитника.