Люди, которые пошли добровольно, заканчиваются, – военный рассказал, что думает о мобилизации

В Украине не предусмотрено нормальное наказание для людей, которые уклоняются от мобилизации, а потому этот процесс недостаточно хорошо организован и контролируем. Так считает ветеран российско-украинской войны, который защищал Украину в составе 125-й бригады ТрО Артур Дронь.

По словам военного, люди, которые в начале войны пошли добровольно на фронт, уже заканчиваются. Об этом пишет 24 Канал.

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Артур Дронь рассказал о своем видении мобилизации

Артур Дронь считает несправедливым, что если военный не выполняет приказ, то за это предусмотрена уголовная ответственность, а за невыполнение обязанности гражданским военнообязанным лицом – ему выписывают штраф, который можно оплатить даже со скидкой.

К тому же военный заметил, что в Украине замалчивают колоссальный уровень уклонения от службы и о том, чем это нам грозит.

Срыв мобилизации грозит нам физическим уничтожением. Я, мои собратья, сотни тысяч людей уже годами воюют и служат, прошли столько всего, чтобы нас не уничтожили. Мы как никто заинтересованы, чтобы этого не произошло. И одно из условий для этого – мобилизация. Надо брать в свои руки ответственность за себя, за свою семью, за тех, кого ты любишь и идти защищать,

– отметил Дронь.

Артур Дронь обратился к людям, которые боятся погибнуть на фронте. По его словам, служба в армии не означает точную гибель. Аже сейчас в Украине нет безопасного места и погибнуть можно и от ракетного удара по Львову. Человек, желающий служить, сейчас может выбирать бригаду и должность самостоятельно в рекрутинговых центрах, учитывая свои пожелания и умения.

Военный говорит, что войну выигрывают именно люди, которых к сожалению мало.

Часть людей пошла на защиту страны добровольно, но только ими мы не выиграем, потому что эти люди заканчиваются. Мобилизация должна быть, нравится это или не нравится. Это вопрос нашего выживания,

– говорит ветеран.

Артур Дронь также высказался относительно исключительных контрактов для добровольцев 18-25 лет. Он считает, что тогда власть должна была бы обратить внимание и на тех, кто в этом возрасте пошел служить раньше. И наделить их теми же привилегиями, например – возможностью уволиться.

"Я рад, что сейчас молодые люди могут получить хорошее обеспечение и четкие сроки службы. Мы получили тоже обещанные выплаты, но мы не получили главной "плюшки" – возможность уволиться. И ее до сих пор не имеют те, кто уже давно служит. Я вот получил возможность уволиться только из-за III группы инвалидности и минимум год я могу не служить", – рассказал Дронь.

По словам военного, сейчас во время пребывания в тылу, он лично имеет чувство вины перед теми, кто остается на службе. Артур Дронь говорит, – их поставили в такие условия, что они будто "обречены на это чувство".