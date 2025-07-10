За словами військового, люди, які на початку війни пішли добровільно на фронт, вже закінчуються. Про це пише 24 Канал.

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Артур Дронь розповів про своє бачення мобілізації

Артур Дронь вважає несправедливим, що якщо військовий не виконує наказ, то за це передбачена кримінальна відповідальність, а за невиконання обовʼязку цивільною військовозобовʼязаною особою – їй виписують штраф, який можна сплатити навіть зі знижкою.

До того ж військовий зауважив, що в Україні замовчують колосальний рівень ухилення від служби та про те, чим це нам загрожує.

Зрив мобілізації загрожує нам фізичним знищенням. Я, мої побратими, сотні тисяч людей уже роками воюють і служать, пройшли стільки всього, щоб нас не знищили. Ми як ніхто зацікавлені, щоб цього не сталося. І одна з умов для цього – мобілізація. Треба брати у свої руки відповідальність за себе, за свою сім’ю, за тих, кого ти любиш і йти захищати,

– зазначив Дронь.

Артур Дронь звернувся до людей, які бояться загинути на фронті. За його словами, служба в армії не означає точну загибель. Аже зараз в Україні немає безпечного місця і загинути можна і від ракетного удару по Львову. Людина, яка бажає служити, наразі може обирати бригаду та посаду самостійно в рекрутингових центрах, враховуючи свої побажання та вміння.

Військовий каже, що війну виграють саме люди, яких на жаль мало.

Частина людей пішла на захист країни добровільно, але тільки ними ми не виграємо, бо ці люди закінчуються. Мобілізація мусить бути, подобається це чи не подобається. Це питання нашого виживання,

– говорить ветеран.

Артур Дронь також висловився щодо виняткових контрактів для добровольців 18-25 років. Він вважає, що тоді влада мала б звернути увагу й на тих, хто в цьому віці пішов служити раніше. І наділити їх тими ж привілегіями, наприклад – можливістю звільнитися.

"Я радий, що зараз молоді люди мають змогу отримати гарне забезпечення і чіткі терміни служби. Ми отримали теж обіцяні виплати, але ми не отримали найголовнішої "плюшки" – можливість звільнитися. І її досі не мають ті, хто вже давно служить. Я от отримав можливість звільнитися тільки через ІІІ групу інвалідності й щонайменше рік я можу не служити", – розповів Дронь.

За словами військового, зараз під час перебування в тилу, він особисто має відчуття провини перед тими, хто залишається на службі. Артур Дронь каже, – їх поставили в такі умови, що вони ніби "приречені на це відчуття".