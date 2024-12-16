"До последнего не хотел покидать Дамаск": Асад сделал первые заявления после бегства из Сирии

Башар Асад опубликовал заявление после своего бегства из Дамаска в Москву. Свергнутый президент Сирии утверждает, что, мол, до последнего не хотел бежать из сирийской столицы и оставлять пост.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Сирийский диктатор вместе с семьей получил убежище вместе с семьей лично от Владимира Путина.

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Что сказал Асад в первом заявлении после бегства

В заявлении, опубликованном от имени Асада в соцсетях канцелярии свергнутого президента, говорится, что его "отъезд из Сирии не был запланирован и не произошел в последние часы боев, как утверждали некоторые". По словам Асада, он "оставался в Дамаске вплоть до утра 8 декабря и покинул страну только вечером того дня".

Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию в координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями,

– заявил сирийский диктатор.

По его словам, когда он прибыл на российскую авиабазу Хмеймим, ему стало понятно, что "войска полностью отведены со всех боевых порядков, и последние позиции армии пали". При этом, пишет Асад, сама авиабаза подвергалась атакам беспилотников.

В конце концов, как утверждает Асад, после переоценки ситуации российские власти попросили командование базы Хмеймим организовать его немедленную эвакуацию из Сирии вечером 8 декабря.

"Во время этих событий я ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища, и ни одно лицо или партия не предлагали мне этого. Единственным выходом было продолжать борьбу с террористическим натиском", – говорит свергнутый президент Сирии.

Он также отметил, что "с первого дня войны отказался пожертвовать спасением своей жизни ради личной выгоды" и "не прекращал борьбу". В то же время Асад заявил, что "чувствует свою принадлежность и глубокую связь с Сирией" и надеется, что страна "снова станет свободной и независимой".

По данным российских СМИ, в исходных данных письма Асада указано, что его написали 16 декабря 2024 года в Москве.

К слову, информация, что Башар Асад прилетел с семьей в Москву, появилась в российских СМИ 8 декабря. В России свергнутому президенту Сирии предоставили убежище.

В то же время журналисты издания Financial Times писали, что с 2018 по 2019 год Башар Асад переправил в Россию около 250 миллионов долларов и евро. К тому же семья Башара Асада за этот период приобрела в Москве 20 роскошных квартир.