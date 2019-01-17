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      Асад сравнил создание Православной церкви Украины с Сирией и пожалел Путина

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      Президент Сирии раскритиковал создание ПЦУ и пожалел Путина
      Президент Сирии раскритиковал создание ПЦУ и пожалел Путина / Фото из открытых источников

      Президент Сирии Башар Асад сравнил попытку разделения Антиохийской церкви в Сирии и Ливане и якобы "церковным расколом" в Украине. При этом он пожалел Россию, на которую "все нападают".

      Об этом он сказал на встрече с делегацией РФ, пишет ТАСС.

      Читайте также: А где ваш Томос, Сталиным подписанный – резонансное заявление Порошенко в сторону РПЦ

      Слова Асада процитировал депутат Госдумы Дмитрий Саблин. Российский парламентарий заявил, что, по мнению сирийского лидера, "попытки разделить верующих – это одна из самых серьезных проблем не только у вас, но и у нас"

      Сегодня мы видим попытки разделения церкви и на нашей земле – попытку разделения Антиохийской церкви в Сирии и Ливане,
      – повторил высказывания Асада Саблин.

      Президент Сирии заявляет, что "идут разговоры о предоставлении независимости ливанской митрополии". Речь идет о Бейрутской митрополии. Таким образом Асад предупредил, что "может последовать продолжение этого процесса".

      Кроме того, сирийский лидер якобы указал на необходимость "препятствовать этому разделению на всех международных площадках".

      "Иначе у нас будут сотни православных церквей и только один Ватикан", – считает он.

      Саблин также подчеркнул, что Асад считает создание Православной церкви Украины "искусственным".

      Когда мы видим искусственные попытки разделить народ, разделить церковь, как это происходит в Украине, очень важно встречаться и получать информацию из первых рук. Бой сегодня идет не только за Сирию, но и за весь мир,
      – утверждает он.

      Также Асад отметил, что Россия "мирно сосуществовала с Западом 20 лет", однако сейчас "на нее нападают со всех сторон и не собираются останавливаться".

      Напомним, по словам Экзарха Вселенского патриархата, архиепископа Даниила Памфильського, РПЦ не признает автокефалию Православной церкви Украины, по крайней мере в ближайшее время. Однако, подчеркнул он, есть предпосылки, что ПЦУ признают зависимые от Кремля Сербскую, Польскую и Антиохийскую церковь.

      К слову, в Русской православной церкви утверждают, что православные церкви мира не признают результатов Объединительного собора, по итогам которого была создана Православная церковь Украины. Также там считают, что все вернется "на свое место" и заявляют об общей истории и культуре ".

      Чьо такое Антиохийская церковь?Антиохийская церковь – автокефальная православная церковь греческого обряда, является частью древнего Антиохийского патриархата. Одна из древнейших христианских церквей восточного обряда. Вследствие исторических событий она раскололась на ряд различных патриархатов. Епархии этой церкви в основном расположены в Сирии и Ливане, а также в Ираке, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Омане. Кроме того, церковь имеет арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америках, Австралии.

      Как Украина получила Томос?
      19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и разговаривали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украины и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Теги: Новости политики Новости России Православная церковь Украины Религия Башар Асад Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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