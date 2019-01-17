Асад порівняв створення Православної церкви України із Сирією та пожалів Путіна

Президент Сирії Башар Асад порівняв спробу поділу Антіохійської церкви в Сирії і Лівані і нібито "церковним розколом" в Україні. При цьому він пожалів Росію, на яку "всі нападають".

Про це він сказав на зустрічі з делегацією РФ, пише ТАСС.

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Слова Асада лідера процитував депутат Держдуми Дмитро Саблін. Російський парламентарій заявив, що, на думку сирійського лідера, «спроби розділити вірян – це одна з найсерйозніших проблем не тільки у вас, але і у нас»

Сьогодні ми бачимо спроби поділу церкви і на нашій землі - спробу поділу Антіохійської церкви в Сирії і Лівані,

– повторив висловлювання Асада Саблін.

Президент Сирії заявляє, що "тривають розмови про надання незалежності ліванської митрополії". Мова йде про Бейрутську митрополію. Таким чином Асад попередив, що "може послідувати продовження цього процесу".

Окрім того, сирійський лідер нібито вказав на необхідність "перешкоджати цьому розділенню на всіх міжнародних майданчиках".

"Інакше у нас будуть сотні православних церков і тільки один Ватикан", – вважає він.

Саблін також наголосив, що Асад вважає створення Православної церкви України "штучним".

Коли ми бачимо штучні спроби розділити народ, поділити церкву, як це відбувається в Україні, дуже важливо зустрічатися і отримувати інформацію з перших рук. Бій сьогодні йде не тільки за Сирію, а й за весь світ,

– стверджує він.

Також Асад зазначив, що Росія "мирно співіснувала з Заходом 20 років", однак зараз "на неї нападають з усіх сторін і не збираються зупинятися".

Нагадаємо, за словами Екзарха Вселенського патріархату, архієпископа Даниїла Памфільського, РПЦ не визнаватиме автокефалію Православної церкви України, принаймні найближчим часом. Однак, підкреслив він, є передумови, що ПЦУ визнають залежні від Кремля Сербська, Польська та Антіохійська церкви.



До слова, у Російській православній церкві переконують, що православні церкви світу не визнають результатів Об’єднавчого собору, за підсумками якого було створено Православну церкву України. Також там вважають, що все повернеться "на своє місце" та заявляють про спільну історію та культуру".

Що таке Антіохійська церква?Антіохійська церква – автокефальна православна церква грецького обряду, що є частиною давнього Антіохійського патріархату. Одна з найдавніших християнських церков східного обряду. Внаслідок історичних подій вона розкололась на низку різних патріархатів. Єпархії цієї церкви здебільшого розташовані в Сирії і Лівані, а також в Іраку, Кувейті, ОАЕ, Бахрейні, Омані. Крім того, церква має арабські парафії в Європі, Північній і Південній Америках, Австралії.

Як Україна отримала Томос?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.



У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.



6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.