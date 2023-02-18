Отрицают и оправдываются: официальный ответ "Ашану" о скандальном расследовании

В расследовании The Insider говорится, что "Ашан" поставлял товары российским военным под видом "гумпомощи". Как прокомментировали это в компании.

Торговая сеть "Ашан" отрицает обвинения в адрес российского отделения. В пресс-службе компании заявили о том, что не знали о поставках российской армии на временно оккупированных территориях Украины.

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Как компания прокомментировала расследование

"Auchan Retail крайне удивлен этими обвинениями, которые никак не подтвердились во время внутреннего расследования", – уверяет пресс-служба.

Там привели два примера выдвинутых в расследовании обвинений в адрес российского отделения:

в одном случае компания якобы выполняла заказы местных властей и не могла знать, на что пойдут закупленные товары. во втором сбор "гуманитарной помощи" устроил владелец торгового центра, где расположен один из "Ашан", а не сам магазин.

Что известно о скандале

Французская компания "Ашан" с начала полномасштабного вторжения поставляла товары для российских военнослужащих на территориях оккупированных областей Украины, а также помогала российским военкоматам набирать мобилизованных из своих сотрудников. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Журналисты выяснили, что поставки оккупантам представлялись как "гуманитарная помощь" и состояли как из товаров из "ашановских" складов, так и из товаров, которые собирали волонтеры окупантов в магазинах "Ашан" в разных регионах России. Иногда поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти.

Кроме поставок товаров, "Ашан" помогал военкоматам набирать мобилизованных среди своих сотрудников.

Реакция о.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "Ашан" превратился в полноценное оружие российской агрессии.

Он напомнил, что призвал бойкотировать "Ашан" еще в прошлом году, когда сеть не вышла с рынка России после полномасштабного вторжения в Украину. Однако ситуация сложилась еще более серьезно, поскольку оказалось, что российский офис супермаркета напрямую финансирует армию агрессоров.

Министр иностранных дел добавил, что обсудит это со своим французским коллегой.

Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению. Поддержка одной из воюющих сторон может подвести Ашан под санкции и привести к уходу компании с российского рынка.