Власти должны влиять на решения компаний своих стран, – политолог о скандале с "Ашаном"

Во время полномасштабной войны российский Ашан поставлял товары для военных России на временно оккупированные территории Украины и помогал с мобилизацией. Власти стран ЕС должны контролировать работу компаний в стране-агрессорке.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, против европейских компаний, которые причастны к поддержке русской армии и войны в Украине, власти стран ЕС власти должны вводить санкции.

К теме Сеть "Ашан" помогала российской армии: появилась реакция официального Киева

Власти стран ЕС должны наказывать такие компании

Рейтерович отметил, что компания "Ашан" должна полностью выйти из российского рынка. Также он убежден, что власти определенных стран, политически и военно-технически поддерживающих Украину, должны обратить внимание на до сих пор не вышедшие из России компании.

"С одной стороны, они политически и военно-технически поддерживают Украину, но в вопросе бизнеса сознательно закрывают глаза на происходящие определенные вещи", – подчеркнул политолог.

В частности, по мнению Игоря Рейтеровича, президент Франции Эммануэль Макрон должен обратить внимание на действия "Ашана". Он добавил, что часть компаний сознательно покинула рынок страны-агрессорки, а другие продолжили там работать.

Некоторые сохраняют свое присутствие и зарабатывают на этом неплохие деньги. А когда им рассказывают о серьезных фактах, очень основательном расследовании, они начинают все равно говорить на белое – черное, а на черное – белое,

– сказал он.

Политолог считает, что европейским странам следует переходить к конкретным шагам и наказывать компании, финансирующие военную агрессию России против Украины. Например, правительство может делать предупреждение или вводить против компаний санкции.

"Они (компании – 24 Канал) сами будут выбирать, что им проще не платить штрафы на территории ЕС и не терять этот рынок, чем оставаться в России. Этот механизм не будет вызывать никаких возражений и критики с точки зрения соблюдения прав и свобод человека, ведения бизнеса, рыночной экономики и тому подобное", – говорит Рейтерович.

Рейтерович о скандале с «Ашаном»: смотрите видео

Санкции против компаний, не вышедших с рынка России

Игорь Рейтерович отметил, что компаниям, которые просто продолжают платить налоги в России, власти стран ЕС должны предлагать определенные льготы, чтобы они сворачивали бизнес в стране-агрессоре. Также Европа имеет вводить санкции на финансово-банковский сектор, чтобы у компаний не было возможности получить заработанные в России деньги

Они, объективно оценив эту ситуацию, поймут, что им гораздо выгоднее не иметь дела с Россией, пока она не закончит войну против Украины, не оплатит все выставляемые ей счета. Тогда можно будет на перспективу думать, возвращаться или не возвращаться,

– говорит он.

Политолог напомнил, что отдельные страны уже вводили определенные ограничения против стран, продолжавших работать в России. Особенно это касалось компаний, продающих технику.

"Ведь любую технику, даже бытовую, Россия может превратить в технику двойного назначения. Мы знаем много историй о каких-то составляющих, которые они доставали из холодильников, например", – рассказал Рейтерович.

Что известно о скандале вокруг "Ашана": коротко