Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, проти європейських компаній, які причетні до підтримки російської армії та війни в Україні, влада країн ЄС влада повинна запроваджувати санкції.

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Влада країн ЄС має карати такі компанії

Рейтерович зазначив, що компанія "Ашан" повинна повністю вийти з російського ринку. Також він переконаний, що влада певних країн, які політично та військово-технічно підтримують Україну, повинна звернути увагу на компанії, що досі не вийшли з Росії.

"З одного боку, вони політично і військово-технічно підтримують Україну, але у питанні бізнесу свідомо закривають очі на певні речі, які відбуваються", – наголосив політолог.

Зокрема, на думку Ігоря Рейтеровича, президент Франції Еммануель Макрон має звернути увагу на дії "Ашану". Він додав, що частина компаній свідомо покинула ринок країни-агресорки, а інші – продовжили там працювати.

Дехто зберігає свою присутність та заробляє на цьому непогані гроші. А коли їм розказують про серйозні факти, дуже ґрунтовне розслідування, вони починають все одно говорити на біле – чорне, а на чорне – біле,

– сказав він.

Політолог вважає, що європейським країнам варто переходити до конкретних кроків та карати компанії, які фінансують військову агресію Росії проти України. Наприклад, уряд може робити попередження або вводити проти компаній санкції.

"Вони (компанії – 24 Канал) самі обиратимуть, що їм простіше не платити штрафи на території ЄС і не втрачати цей ринок, ніж залишатися у Росії. Цей механізм не буде викликати жодних заперечень та критики з точки зору дотримання прав і свобод людини, ведення бізнесу, ринкової економіки і тому подібне", – говорить Рейтерович.

Рейтерович про скандал з «Ашаном»: дивіться відео

Санкції проти компаній, які не вийшли з ринку Росії

Ігор Рейтерович відзначив, що компаніям, які просто продовжують платити податки у Росії, влада країн ЄС повинна пропонувати певні пільги, щоб вони згортали бізнес у країні-агресорці. Також Європа має вводити санкції на фінансово-банківський сектор, щоб у компаній не було можливості отримати зароблені в Росії гроші.

Вони, об’єктивно оцінивши цю ситуацію, зрозуміють, що їм набагато вигідніше не мати справи з Росією, допоки вона не закінчить війну проти України, не сплатить усі рахунки, які їй будуть виставлені. Тоді можна буде на перспективу думати, повертатися чи не повертатися,

– каже він.

Політолог пригадав, що окремі країни вже вводили певні обмеження проти країн, які продовжували працювати у Росії. Особливо це стосувалося компаній, які продають техніку.

"Бо будь-яку техніку, навіть побутову, Росія може перетворити на техніку подвійного призначення. Ми знаємо багато історій про якісь складники, які вони діставали з холодильників, наприклад", – розповів Рейтерович.

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