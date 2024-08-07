Среди возможных жертв – Трамп: США обвиняют пакистанца в организации серии покушений

В США пакистанца обвинили в подготовке покушений на американских политиков. Среди возможных целей был и бывший президент Дональд Трамп.

По информации международной прессы, федеральные прокуроры США выдвинули обвинения 46-летнему Асифу Мерчанту в попытке организации убийств американских политических деятелей на территории США. Он якобы имеет связи с Ираном.

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США обвиняет пакистанца в подготовке покушений

Мерчант, который провел некоторое время в Иране, прибыл в США из Пакистана в апреле 2024 года и пытался найти сообщника для реализации своего плана. Об этом говорится в уголовной жалобе, поданной в федеральный суд в Бруклине, Нью-Йорк.

Бывший президент Дональд Трамп был одним из тех лиц, которых Мерчант рассматривал как возможную цель,

– пишет издание Bloomberg, ссылаясь на анонимное лицо, осведомленное в этом вопросе.

По словам другого источника журналистов, нет доказательств, что план Мерчанта имел какое-либо отношение к попытке покушения на Трампа, которое произошло в штате Пенсильвания 14 июля.

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что они связываются с американскими чиновниками по этому делу и ожидают дополнительной информации.

В то же время миссия Ирана при ООН заявила, что "не получала никаких отчетов по этому вопросу от правительства США".

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Мерчант появился на начальном слушании перед судьей Лоис Блум в Бруклине, которая приказала его содержать под стражей без права на залог. Решение обусловлено тем, что пакистанец представляет серьезную угрозу для США и существует риск его побега.