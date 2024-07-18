Путин делает, что захочет: по каким принципам формируется его образ

Путин уже не пытается поддерживать свой образ так называемого "мачо". Ему это не нужно.

Об этом 24 Каналу рассказал ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, прокомментировав недавнее видео, где Путин "вылез из бункера" и проехался на "Ладе" на открытии участка дороги в Твери.

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Делает, что захочет

Как считает Асланян, Путин перестал работать над собственным образом. Он не хочет никому ничего доказывать, ведь считает, что и так уже является "солнцеликим".

Сейчас диктатор буквально делает то, что захочет. Он уже не находится в этапе, когда пытается продемонстрировать на публику, какой он там "сильный, мужественный, уникальный"

Такие выезды не из категории того, как Путин пытается дотянуться до прошлого образа, которому он никогда не соответствовал. Это – пройденный этап, когда ему надо было что-то доказывать. Теперь он занимается самолюбованием. Если бы он хотел показать "титаническое здоровье" или "интеллект", то его пиарщики начали бы запускать такие сценарии,

– сказал Асланян.