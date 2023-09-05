"Военное" НДФЛ в общинах сохранит систему обороны Украины: мэры городов обратились к Зеленскому

Ассоциация городов Украины обратились к Владимиру Зеленскому, Руслану Стефанчуку и Денису Шмыгалю. Их просят сохранить в Госбюджете-2024 "военное" НДФЛ в местных бюджетах, а также в общей сложности 64% НДФЛ.

Говорится, что изъятие у общин части налога на доходы физических лиц разрушит систему обороны Украины. В Государственном бюджете на 2024 год просят сохранить в доходах местных бюджетов "военный" НДФЛ и 64% НДФЛ с заморозкой реверсных изъятий.

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Кроме того, президента, премьера и спикера просят поддержать законопроекты 9559-д и 9560-1. Именно они легализуют помощь органов местного самоуправления силам ВСУ.

Ассоциация городов Украины отметила, что деньги на оборону, предоставляемые органами местного самоуправления украинским героям, являются дополнением к централизованному обеспечению. Это доступно, быстро, прозрачно и подконтрольно государству.

В Ассоциации городов Украины отметили, что деньги, которые местное самоуправление тратит на безопасность и оборону, превышают размер поступлений от военного НДФЛ по меньшей мере на 77%. Все потому, что говорится не только о помощи силам безопасности и обороны, но и:

обеспечение ВПЛ;

расчистке и восстановлении зданий, разрушивших взрывы;

содержании больниц (в частности, рядом с линией фронта);

оказании помощи родным военным.



Обращение Ассоциации городов Украины в Зеленский / Ассоциация городов Украины

Кабмин выделил более миллиарда гривен на усиление обороны в 2 областях

Денис Шмигаль рассказал, что Кабмин выделил более 1,2 миллиарда гривен на усиление оборонных рубежей в двух областях. Речь идет о Харьковской и Черниговской области. Деньги взяли из резервного фонда госбюджета. Харьковская и Черниговская ОВО являются заказчиками и исполнителями необходимых работ.