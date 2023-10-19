Эффективность этой ракеты уже испытали ВСУ на аэродромах оккупантов. Потери россиян уже поражают. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский, добавив, что результаты работы ATACMS могут оказаться еще лучше, чем мы пока знаем.

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Кассетные ATACMS – очень опасны

Лучше всего такие ракеты применять против скопления вражеской техники. Такой целью стали аэродромы в Бердянске и Луганске.

На классических военных аэродромах с ангарами, укрепленными в советском стиле, и кассетный ATACMS не помог бы. Но если брать импровизированные аэродромы, как в Луганске и Бердянске, мало какая легкая конструкция может защитить от таких обломков,

– заметил Иван Киричевский.

Первые спутниковые снимки показывают, что российские вертолеты остаются на аэродроме. Можно предположить, что это не потому, что оккупанты не знают, куда их переместить. Когда появятся новые фотографии, где уже в упор будут снять самолеты и их состояние, станет очевидно, что вертолеты просто в плачевном состоянии после атаки.

"Дело в том, что в ракете не просто много суббоеприпасов, а они способны генерировать обломки и "прошивать" все, что только можно и нет", –подчеркнул Киричевский.

По мере того как появляется больше данных, информации, спутниковых и обычных фото, можно будет составить более подробную картину потерь врага. Ведь успех ВСУ на самом деле может быть больше, чем кажется в начале.

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