Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что Украине пока нет смысла использовать ATACMS для ударов по территории страны-агрессора и даже по временно оккупированному Крыму.

К теме Дальнобойные ракеты можем получить уже в ближайшее время, – ОП

Мощная возможность

Это, по мнению военного эксперта, есть нецелевым использованием данного типа боеприпаса.

Пока Украине не нужно, учитывая характеристики боеголовки ракеты, использовать ATACMS для атаки по Крымскому мосту. Также не релевантно применять это оружие для удара по защищенным и укрепленным объектам в Крыму, в частности подготовленным хранилищам,

– уверен Крамаров.

Если ВСУ получат ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, то их задачей будет наносить удары по рубежам обороны врага на Юге или по скоплению россиян, расположенных под Бахмутом.

США имеет кассетные боеприпасы, которые разделяются на 16 суббоеприпасов, каждый из которых имеет индивидуальную наводку. И это очень мощная возможность для ликвидации, в частности, колонны техники оккупантов, которая движется для пополнения резервов, скоплений врага,

– подчеркнул военный эксперт.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика 24 Канала

Военный эксперт предположил, для попадания по каким целям ВСУ будет применять ATACMS: смотрите видео

Уже есть Storm Shadow

К тому же, эти ракеты имеют хорошую дальность (в зависимости от модификации от 165 до 270 километров – 24 Канал), хотя ВСУ для выполнения этих задач хватит дальности 160 километров.

"А для уничтожения складов, командных пунктов, стратегического уровня штабов, у нас есть ракеты Storm Shadow, SCALP-EG, а впоследствии, возможно, будут еще и Taurus", – подчеркнул Андрей Крамаров.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что ракеты ATACMS Украина будет использовать исключительно для защиты собственной территории. Именно об этом есть договоренности Киева с партнерами.

Что известно о предоставлении Украине ракет ATACMS