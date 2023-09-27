Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що Україні наразі не має сенсу використовувати ATACMS для ударів по території країни-агресорки та навіть по тимчасово окупованому Криму.

До теми Далекобійні ракети можемо отримати вже найближчим часом, – ОП

Потужна можливість

Це, на думку військового експерта, є нецільовим використанням даного типу боєприпасу.

Наразі Україні не потрібно, враховуючи характеристики боєголовки ракети, використовувати ATACMS для атаки по Кримському мосту. Також не є релевантним застосовувати цю зброю для удару по захищених та укріплених об'єктах в Криму, зокрема підготовленим сховищам,

– впевнений Крамаров.

Якщо ЗСУ отримають ракети ATACMS з касетною бойовою частиною, то їхнім завданням буде завдавати ударів по рубежах оборони ворога на Півдні або по скупченню росіян, розташованих під Бахмутом.

США має касетні боєприпаси, які розділяються на 16 суббоєприпасів, кожний з яких має індивідуальне наведення. І це дуже потужна можливість для ліквідації, зокрема колони техніки окупантів, яка рухається для поповнення резервів, скупчень ворога,

– підкреслив військовий експерт.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

Військовий експерт припустив, для влучення по яких цілях ЗСУ буде застосовувати ATACMS: дивіться відео

Вже маємо Storm Shadow

До того ж ці ракети мають гарну дальність (в залежності від модифікації від 165 до 270 кілометрів – 24 Канал), хоча ЗСУ для виконання цих завдань вистачить дальності 160 кілометрів.

"А для знищення складів, командних пунктів, стратегічного рівня штабів, ми маємо ракети Storm Shadow, SCALP-EG, а згодом можливо будуть ще і Taurus", – наголосив Андрій Крамаров.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що ракети ATACMS Україна буде використовувати виключно для захисту власної території. Саме про це є домовленості Києва з партнерами.

Що відомо про надання Україні ракет ATACMS