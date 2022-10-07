Украина настаивает на передаче ATACMS, но у США есть "разногласия" в ударах по Крыму, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Украинские власти не оставляют попыток убедить США передать баллистические ракеты ATACMS к пусковым установкам HIMARS. Киев аргументирует необходимость в ATACMS тем, что эти ракеты могут уничтожить российские базы на оккупированной территории Украины, в частности в Крыму. Однако в Вашингтоне пока не согласились вооружить ВСУ ракетами ATACMS.
The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Украины и Конгресса США информирует, что Украине нужны ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по оккупированному Крыму, который Россия использует в качестве базы для запуска беспилотников иранского производства.
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Почему США отказываются предоставить Украине ATACMS
Об этом говорил военный атташе Украины в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий, не уточнив детали.
Нам нужны ракеты большой дальности для HIMARS. Следует поразить несколько целей на оккупированной украинской территории,
– сказал он.
Однако представители Пентагона и другие официальные лица США убеждают, что в Украине хватает других реактивных снарядов для американских РСЗО.
Высокопоставленное должностное лицо Пентагона Лора Купер заявила, что в США изучили потребности ВСУ на поле боя и пришли к выводу, что комбинации HIMARS и ракет GMLRS "достаточно".
Мы думаем, что они могут поразить подавляющее большинство целей, включая те, которые в Крыму. И для ясности: Крым – это Украина,
– сказала она.
В то же время представитель Конгресса рассказал, что "причиной, по которой мы (США – 24 канал) не даем им это оружие, является разногласия по нанесению ударов по целям в Крыму".
Еще одна причина нежелания США поставить ATACMS может состоять в слишком быстром сокращении запасов этих ракет. Корпорация Lockheed Martin производит около 400 ракет в год и, по словам людей знакомых с производством, может нарастить производство до 500 штук.
Представители Конгресса заявили, что предоставление Украине ATACMS может навредить военной готовности США. Вместе с тем в Пентагоне отказались сказать, сколько ракет ATACMS есть на вооружении США.
Украина в сентябре попросила у США передать ATACMS
- Издание The Wall Street Journal в сентябре информировало, что Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км. В октябре уже CNN сообщило, что Украина снова попросила у США ракеты ATACMS.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что ракеты ATACMS изменят картину фронта. По его словам, ракеты ATACMS, позволят Украине гораздо быстрее закончить войну.
- Призыв Киева передать ATACMS вызвал истерику в Кремле. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что если США будут передавать Украине ATACMS, то перейдут "красную линию" и станут стороной конфликта.
- 4 октября госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Киев ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам. Речь идет о вооружении с более высоким радиусом действия, чем у систем залпового огня HIMARS.
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