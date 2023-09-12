Об этом 24 Каналу заявил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что эти ракеты бьют почти на 300 километров.

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"Именно та дальность, что сейчас нужна нам для того, чтобы максимально усилить на средней дистанции "плечо" высокоточных ударов, которые мы можем наносить по российским военным объектам", – подчеркнул Жовтенко.

Эксперт по международной безопасности добавил, что не стоит переоценивать это оружие и думать, что каждый вид западного оружия, как "волшебная палочка" и может сразу все изменить на поле боя. Все типы западного оружия рассчитаны на то, чтобы давать максимальный результат только в комплексе с другими видами вооружения. Речь идет о наземном, воздушном и морском оружии.

Почему Украина не получила раньше ATACMS

На это существуют, уверен Жовтенко, не только политические причины. Так, одной из причин может быть то, что это оружие должно вписаться в систему других высокотехнологичных вооружений, эффективно применяемых ВСУ. Мол, та же история с американскими истребителями F-16.

К тому же, действительно серьезной проблемой может быть количество этих дальнобойных ракет в США. Их ведь у американцев не так и много. Точное их количество засекречено.

Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки дали обещание поддерживать своих союзников. В частности, Японию и Южную Корею. Поэтому стране нужно держать определенное количество этих ракет про запас, чтобы поддерживать партнеров, у которых есть гарантии безопасности от США.

Какие возможности дадут ВСУ ракеты ATACMS: смотрите видео

Не следует забывать и о странах-членах НАТО. А еще – эти ракеты нужно оставить в резервах американской армии. Тарас Жовтенко убежден, что проблема с количеством – это одна из самых серьезных проблем, связанных с передачей Украине этих ракет.

Эти вот российские попытки дергать "натовского тигра" за усы или хвост, провоцируя какие-то пограничные конфликты, они лишь дополнительно заставляют США наращивать свое военное присутствие на Восточном фланге НАТО. Это дополнительный фактор и нагрузка на американские арсеналы,

– сказал эксперт по международной безопасности.

Дальше уже остаются потребности ВСУ – сколько именно нужно ATACMS украинской армии и сколько США могли бы их передать.

Жовтенко предполагает, что ATACMS Украине могут передать одновременно с немецкими Taurus или через короткое время после того, как Вашингтон примет соответствующее решение о передаче этих ракет.

Украина может получить ATACMS