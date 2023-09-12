Про це 24 Каналу заявив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що ці ракети б'ють на майже 300 кілометрів.

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"Саме та дальність, яка зараз потрібна нам для того, аби максимально посилити на середній дистанції "плече" ударів високоточних, які ми можемо завдавати по російських військових об'єктах", – наголосив Жовтенко.

Експерт з міжнародної безпеки додав, що не варто переоцінювати цю зброю й думати, що кожен вид західної зброї ніби "чарівна паличка" й може одразу все змінити на полі бою. Усі типи західної зброї розраховані на те, аби давати максимальний результат лише в комплексі з іншими видами озброєння. Мовиться про наземну, повітряну та морську зброю.

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На це існують, переконаний Жовтенко, не лише політичні причини. Так однією з причин може бути те, що ця зброя має вписатися в систему інших високотехнологічних озброєнь, які ефективно застосовують ЗСУ. Мовляв, та сама історія з американськими винищувачами F-16.

До того ж справді серйозною проблемою може бути кількість цих далекобійних ракет у США. Адже їх в американців не так і багато. Точна їх кількість засекречена.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки дали обіцянку підтримувати своїх союзників. Зокрема, Японію та Південну Корею. Тому країні треба тримати певну кількість цих ракет про запас, аби підтримувати партнерів, які мають гарантії безпеки від США.

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Не треба забувати й про країни-члени НАТО. А ще – ці ракети треба залишити в резервах американської армії. Тарас Жовтенко переконаний, що проблема з кількістю – це одна з найсерйозніших проблем, які пов'язані з передачею Україні цих ракет.

Оці от російські спроби смикати "натівського тигра" за вуса або за хвоста, провокуючи якісь прикордонні конфлікти, вони лише додатково змушують США нарощуватися свою військову присутність на Східному фланзі НАТО. Це додатковий фактор та навантаження на американські арсенали,

– сказав експерт з міжнародної безпеки.

Далі вже залишається потреба ЗСУ – скільки саме треба ATACMS українській армії та скільки США могли б їх передати.

Жовтенко припускає, що ATACMS Україні можуть передати одночасно із німецькими Taurus, або через короткий час після того, як Вашингтон ухвалить відповідне рішення про передачу цих ракет.

Україна може отримати ATACMS