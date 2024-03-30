Какая ракета может помочь уничтожить авиацию россиян в Крыму: военный обзор от Свитана

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в ракетах ATACMS дальностью до 300 километров. Все для того, чтобы иметь возможность поражать цели в оккупированном Крыму.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил возможности ATACMS.

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Как Украине помогут ATACMS

По его словам, есть ATACMS М39 – ракеты на 165 километров. Это кассетный боезаряд, который срывается на определенной высоте и накрывает достаточную площадь. Преимущественно летное поле, на котором расположены самолеты.

А М39А1 – это ракета на 300 километровая. То есть та, которая может достать до любого аэродрома на территории Крыма,

– отметил Роман Свитан.

Там базово россияне используют 5 аэродромов. Вся эта авиация преимущественно бьет по херсонскому, одесскому и запорожскому направлениям.

"Эти ракеты уничтожат аэродромы и те самолеты, которые на них есть. Соответственно обезопасят наш юг и южные фронты", – добавил военный эксперт.

Совершенствование ракет Х-101

В России модернизировали крылатую ракету воздушного базирования Х-101, которая получила две боевые части весом примерно в 800 килограммов.

Роман Свитан объяснил, что это первая ракета, которая рассчитана на полет более 5 тысяч километров. То есть она более 6 часов может висеть в воздухе и выполнять определенные задачи.

Несколько сотен литров заливается в эту ракету, тогда идет сброс и дальше она выполняет задачу с боевой частью до полутонны. Остальное в ней это просто авиационный газ. Мы много видели видео, когда сбивается ракета, поджигается этот газ и тогда такой большой слой пламени огня,

– отметил Свитан.

Военный эксперт отметил, что всю эту часть газа можно назвать лишней. Ведь ракета идет в Украину 1– 15, часа. То есть используют чуть больше сотни литров газа. Именно тот газ, что остается россияне заменили на взрывчатку. И больше ничего.

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