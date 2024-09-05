Украина не сможет поразить 90% самолетов России с помощью ATACMS, Кирби

Украина настаивает на том, что ей нужны дальнобойные ракеты ATACMS. Зато в США считают, что они не помогут в борьбе с российской авиацией.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга сказал, что мысли о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поражать авиацию России являются ошибочными. По его словам, 90% самолетов для бомбардировок базируются за пределами 300-километровой зоны от границ Украины.

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90% целей за пределами досягаемости

Кирби убежден, что благодаря дальнобойным ATACMS Украина не сможет поразить военную авиацию России. Это связано с тем, что 90% таких самолетов Россия держит за пределами 300-километровой зоны от границ Украины.

Мнение, что если мы дадим Украине дальнобойные ATACMs, то они смогут поразить авиабазы и большинство самолетов, которые обстреливают Украину является неправильным,

– объяснил Кирби.

Кроме самих ракет, Украина также просит разрешения бить ими по территории вглубь России.