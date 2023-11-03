Главная мишень для наших подразделений: россияне в панике пытаются обмануть ВСУ

Украина подтвердила удары ракетами ATACMS по Крыму Для россиян это должно было, но стало определенной неожиданностью. Сейчас они стараются придумать, как защитить свою технику и личный состав.

Ракеты ATACMS могут уничтожать вражеские резервы на полуострове. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, как это пытаются предотвратить оккупанты.

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ВСУ имеют важную цель

Известие об использовании в Крыму американских ракет ATACMS заставляет россиян изрядно понервничать. Они пытаются передислоцировать технику и прибегать к хитрым ходам.

Что касается объектов систем противовоздушной обороны – на сегодня именно они являются мишенью "№1" для наших подразделений. Видим, что именно за ними в последнее время и прилетает,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Стоит отметить, что система ПВО в Крыму по насыщенности не хуже Московского округа ПВО. Тем более она эшелонирована – близкого, среднего и дальнего действия.

"Вооруженные Силы Украины, использовав новое оружие, метко и эффективно уничтожают вражескую систему ПВО. Это делается для того, чтобы потом избивать по другим объектам, ведь они будут менее защищенными", – пояснил Братчук.

Враг пытается прятаться, имитировать позиции для спутниковых снимков. Однако обо всем этом знает украинская разведка и партизанское движение.

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Россияне боятся и свирепствуют

Поскольку Крым теперь в свободной доступности для ракет, которые есть на вооружении ВСУ, для россиян, очевидно, стало не очень приятной новостью.

Без преувеличения есть панические настроения, но они перерастают в повышенную злость. Поэтому сейчас пытаются интенсивнее обстреливать Одесщину, чтобы угрожать нашему экспортному коридору.

– заметил Сергей Братчук.

Как правило, враг атакует с северной части полуострова. Речь идет о Джанкойском, Красноперекопском и Красногвардейском районах.

Кстати, сейчас работает не просто зерновой коридор, Украине удалось расширить его деятельность. Что важно, работает он без России и тех международных структур, которые действительно не очень и помогали его работе.

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