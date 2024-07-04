Нет смысла использовать ATACMS, – Зеленский высказался о политике США

США разрешили Украине бить предоставленным оружием по приграничью России. В то же время Вашингтон до сих пор возражает против ударов по стране-агрессору дальнобойным вооружением. Зеленский заявил, как такая политика американцев нивелирует пользу от ATACMS.

Этой весной в рамках пакетов военной помощи США поставляли Украине ATACMS. Президент Зеленский заявил, что использование этого вооружения не имеет смысла, если в Белом доме не изменят свою политику относительно ударов по России.

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ATACMS "полезны" только при определенном условии

Политик напомнил, что у оккупантов есть базы и аэродромы, откуда они поднимают свои самолеты, которые выпускают по нашей стране бомбы и ракеты.

Глава государства подчеркнул: если мы не сделаем так, чтобы эти самолеты там не стояли, не заставим Россию убрать их вглубь своей территории, они в дальнейшем будут издеваться над Украиной и уничтожать все живое. Для этого Киев нуждается в оружии, которое будет бить по их аэродромам.

Если США не дадут нам это сделать (бить вглубь России – 24 Канал), то нет никакого эффекта от этого оружия (ATACMS – 24 Канал),

– заявил Зеленский.

Ранее в интервью для The Philadelphia Inquire Зеленский рассказал, что на сегодня самая большая проблема – с КАБами и ракетами. Бороться с ними системами Patriot не эффективно. Поэтому Украине нужно "дальнобойное решение" от американцев.