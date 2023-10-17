Новая глава этой войны – у Зеленского заинтриговали на фоне новостей об ATACMS в Украине

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые использовала ATACMS. Михаил Подоляк назвал это новой главой войны.

Подоляк заявил, что для российских войск больше нет безопасных мест в пределах международно признанных границ Украины. У оккупантов нет возможности сохранить захваченные территории на Юге и в Крыму. Черноморскому флоту тоже будет очень горько.

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По словам Подоляка, часы уже пошли в обратном направлении.

Новая глава этой войны (не) официально начата. Сколько ни записывай в "конституцию России" оккупированные территории, чтобы "сохранить наследство" под риском дворцовых переворотов, в конце концов Москве придется признать сложившиеся условия на земле. Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах… международно признанных границ Украины,

– говорится в сообщении.

Подоляк отметил, что нефтяная игла еще оттягивает конец. В то же время он уже неизбежен.

Зеленский подтвердил применение ATACMS

Владимир Зеленский во время вечернего обращения подтвердил, что Украина впервые использовала ATACMS. Украинский лидер подчеркнул: особая благодарность сегодня США. Договоренности Зеленского с Джо Байденом выполняются "очень точно".