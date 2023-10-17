Подоляк заявив, що для російських військ більше немає безпечних місць у межах міжнародно визнаних кордонів України. Окупанти не мають жодної можливості зберегти захоплені території на Півдні та у Криму. Чорноморському флоту теж буде дуже гірко.

Зверніть увагу Ще один крок до вступу в Євросоюз та влучні удари з ATACMS: Зеленський звернувся до українців

За словами Подоляка, годинник уже пішов у зворотному напрямку.

Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочатий. Скільки не записуй у "конституцію Росії" окуповані території, аби "зберегти спадок" під ризиком палацових переворотів, зрештою Москві доведеться визнати умови на землі, які склалися. Для російських військ більше немає безпечних місць у межах… міжнародно визнаних кордонів України,

– мовиться у повідомленні.

Подоляк зауважив, що нафтова голка ще відтягує кінець. Водночас він – уже неминучий.

Зеленський підтвердив застосування ATACMS

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення підтвердив, що Україна вперше використала ATACMS. Український лідер наголосив: особлива вдячність сьогодні США. Домовленості Зеленського з Джо Байденом виконуються "дуже влучно".