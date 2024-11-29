Украинские ATACMS уничтожили важную российскую РЛС "Надгробие"

Украинские военные успешно поразили российский радар 64Н6, известный как "Надгробие". Он является важным элементом зенитно-ракетных систем С-300 и С-400.

По сообщениям, уничтожение радиолокационной станции, вероятно, было осуществлено с помощью американских ракет ATACMS. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Army Recognition.

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Что известно о радаре "Надгробие"

Потеря этого радара значительно усложняет для РФ обнаружение и уничтожение воздушных угроз на больших расстояниях.

64Н6 с интересным названием "Надгробие" является трехмерной радиолокационной станцией кругового обзора, которая обеспечивает раннее обнаружение целей, определение их координат и передачу данных в командный пункт ЗРК. Этот радар является ключевым компонентом комплексов С-300ПМ и С-400.

Основные характеристики:

Дальность обнаружения: до 300-400 км (в зависимости от высоты цели);

Диапазон работы: сантиметровые волны (С-диапазон);

Количество сопровождаемых целей: до 200;

Рабочая высота: от нескольких метров до 40-50 км.

Радар оснащен фазированной антенной решеткой для быстрого сканирования пространства, способен работать в автоматическом режиме, передавая данные в командный центр.

Почему "Надгробие" так важен?

Эта радиолокационная станция является "глазами" комплексов С-300 и С-400, обеспечивая обнаружение целей на больших дистанциях еще до запуска ракет. "Надгробие" это существенная часть боеспособности всей системы противовоздушной обороны России, где приоритетными являются именно С-300 и С-400.

Вместе с тем, радар является уязвимым для высокоточных атак, таких как удары ракет ATACMS. Нейтрализация ключевых компонентов ПВО позволяет снизить эффективность российских систем и создает дополнительные преимущества для украинских сил в воздушном пространстве.

Напомним, 28 ноября украинские разведчики уничтожили радиолокационный комплекс 48Я6-К1 "Подлет" в оккупированном Крыму. Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса составляет 5 миллионов долларов.