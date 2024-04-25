В Госдепе объяснили, почему США держали в тайне передачу ATACMS Украине

Белый дом недавно подтвердил передачу ATACMS Украине. В администрации Байдена объяснили, почему не рассказывали об этом событии в целом.

Заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател во время брифинга вслед за Белым домом подтвердил факт передачи Украине ATACMS, уточнив, что эти ракеты уже прибыли в Украину. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему США не объявляли о передаче ATACMS Украине

По словам представителя Госдепа США, Байден непублично предоставил соответствующее распоряжение в феврале. Однако страна не объявляла о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS публично по просьбе украинской стороны.

Он также уточнил, что эти ракеты вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта, однако сами ракеты уже прибыли в Украину в этом месяце.

Мы не объявляли об этом в начале, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины по их просьбе,

– сказал Пател.

Чиновник добавил, что Украина может сама рассказать о применении ракет и о том, "как они могут или не могут быть задействованы в их военной операции".

Что предшествовало