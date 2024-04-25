В Госдепе объяснили, почему США держали в тайне передачу ATACMS Украине
Белый дом недавно подтвердил передачу ATACMS Украине. В администрации Байдена объяснили, почему не рассказывали об этом событии в целом.
Заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател во время брифинга вслед за Белым домом подтвердил факт передачи Украине ATACMS, уточнив, что эти ракеты уже прибыли в Украину. Об этом пишет 24 Канал.
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Почему США не объявляли о передаче ATACMS Украине
По словам представителя Госдепа США, Байден непублично предоставил соответствующее распоряжение в феврале. Однако страна не объявляла о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS публично по просьбе украинской стороны.
Он также уточнил, что эти ракеты вошли в пакет военной помощи, о котором США объявили 12 марта, однако сами ракеты уже прибыли в Украину в этом месяце.
Мы не объявляли об этом в начале, чтобы сохранить оперативную безопасность Украины по их просьбе,
– сказал Пател.
Чиновник добавил, что Украина может сама рассказать о применении ракет и о том, "как они могут или не могут быть задействованы в их военной операции".
Что предшествовало
- Издание Reuters и AP на днях сообщили, что США несколько недель назад якобы тайно отправили в Украину ATACMS.
- Впоследствии Пентагон подтвердил эту информацию, соответствующее заявление американского ведомства привела журналистка CNN Наташа Бертранд.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тоже подтвердил сообщения СМИ во время брифинга в Белом доме 24 апреля.
- Между тем советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что публикации в медиа вроде "Украина тайно получила ATACMS" являются спекулятивными.