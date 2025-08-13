Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что Украина нарушила логистику врага.

Что повлияло на способность России массированно атаковать "Шахедами"?

Основная и наиболее технологичная часть "Шахеда" – это навигационная система, которая ему нужна, чтобы он мог долететь до цели. Она состоит из двух компонентов: инерциальная система наведения и GPS.

"Для GPS нужна защищенная от РЭБ антенна. В Чебоксарах был уничтожен завод, где россияне производили эти антенны. Россия полностью перешла на китайские составляющие", – озвучил Нарожный.

Кроме того, несколько дней назад был удар по заводу в Арзамасе. Там стояли станки тайваньского производства, на которых россияне изготавливали инерциальные системы наведения, которые являются сердцем навигационных систем "Шахедов", крылатых и баллистических ракет, самолетов, кораблей.

Теперь россиянам, как отметил военный эксперт, придется полностью перейти на китайское оборудование. В последние недели наблюдаются удары и по российской железной дороге, а также НПЗ.

"Уничтожить все российские нефтеперерабатывающие заводы мы не можем, но определенную их часть все же ликвидировать удается, поэтому Россия начинает балансировать. Скоро в России начинается сбор урожая, будет огромная потребность в дизельном топливе", – объяснил Нарожный.

У россиян железная дорога будет занята перевозкой зерна и дизельного топлива. Однако удары по железной дороге и ее инфраструктуре останавливают врага. К тому же в течение месяца несколько раз был атакован завод в Елабуге, где россияне собирают "Шахеды".

Осуществляются удары и по местам запуска "Шахедов": Приморско-Ахтарск, Миллерово. Такая тактика превентивных ударов уничтожения дронов на земле, когда их привозят для запуска – успешнее, чем их сбивание в воздухе,

– считает Нарожный.

Напомним, в ГУР сообщили, что Россия в 2025 году планирует изготовить 79 тысяч дронов-камикадзе "Шахед", в частности "Герань-2", "Гарпия-1", "Гербера". Страна-агрессор развернула дополнительные производственные мощности.