Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що Україна порушила логістику ворога.

Дивіться також Росія зводить нові пускові майданчики для "Шахедів" за лічені місяці: чи можливо їх знищити

Що вплинуло на здатність Росії масовано атакувати "Шахедами"?

Основна і найбільш технологічна частина "Шахеда" – це навігаційна система, яка йому потрібна, аби він міг долетіти до цілі. Вона складається з двох компонентів: інерційна система наведення та GPS.

"Для GPS потрібна захищена від РЕБ антена. В Чебоксарах був знищений завод, де росіяни виробляли ці антени. Росія повністю перейшла на китайські складники", – озвучив Нарожний.

Крім того, декілька днів тому був удар по заводу в Арзамасі. Там стояли верстати тайванського виробництва, на яких росіяни виготовляли інерційні системи наведення, які є серцем навігаційних систем "Шахедів", крилатих і балістичних ракет, літаків, кораблів.

Тепер росіянам, як зазначив військовий експерт, доведеться повністю перейти на китайське обладнання. Останніми тижнями спостерігаються удари й по російській залізниці, а також НПЗ.

"Знищити всі російські нафтопереробні заводи ми не можемо, але певну їх частину все ж ліквідувати вдається, тому Росія починає балансувати. Скоро в Росії починається збір урожаю, буде величезна потреба у дизельному пальному", – пояснив Нарожний.

В росіян залізниця буде зайнята перевезенням зерна і дизельного пального. Однак удари по залізниці та її інфраструктурі зупиняють ворога. До того ж протягом місяця декілька разів був атакований завод в Єлабузі, де росіяни збирають "Шахеди".

Здійснюються удари й по місцях запуску "Шахедів": Приморсько-Ахтарськ, Міллерово. Така тактика превентивних ударів знищення дронів на землі, коли їх привозять для запуску – успішніша, ніж їх збиття в повітрі,

– вважає Нарожний.

Нагадаємо, в ГУР повідомили, що Росія у 2025 році планує виготовити 79 тисяч дронів-камікадзе "Шахед", зокрема "Герань-2", "Гарпія-1", "Гербера". Країна-агресорка розгорнула додаткові виробничі потужності.