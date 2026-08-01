Россия нанесла удар по предприятию в Киевской области: возник пожар, есть раненые
Ночью Россия совершила атаку на Киевскую область. Враг поразил промышленное предприятие.
На месте удара вспыхнул пожар. Об этом в эфире "Киев24" рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
Каковы последствия атаки на Киевскую область 1 августа?
По словам Рубан, в Бучанском районе после вражеского обстрела загорелось промышленное предприятие. Трое работников пострадали. Сейчас они находятся в больнице.
Пожар уже локализован, распространения огня нет, однако ликвидация продолжается.
На месте работают более 200 спасателей.
Между тем в Киевской ОГА ночью сообщали о 3 раненых в Бучанском районе, среди них женщина 1981 года рождения и мужчина 2005 года рождения.
Также в Бучанском районе в результате вражеской атаки произошел пожар складских помещений.
Кроме того, отмечалось, что в Вышгородском районе поврежден частный дом.
Последствия атаки в Киевской области / Фото ГСЧС
Напомним, что ночью Россия выпустила 35 ракет различных типов и 185 дронов. Большинством ракет враг атаковал Киев. В городе много разрушений гражданских объектов. Известно о гибели 9 человек, еще более 30 человек пострадали.
Кроме того, враг наносил удары по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям.
По словам президента Зеленского, из 27 баллистических ракет удалось сбить лишь одну. Россияне используют дефицит ракет-перехватчиков Patriot, чтобы продолжать террор.