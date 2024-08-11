Россия била "Шахедами" и баллистикой, есть погибшие: все, что известно о ночной атаке 11 августа

В ночь на 11 августа Россия массированно атаковала дронами-камикадзе типа "Шахед". Есть и повреждения из-за падения обломков после ударов баллистическими ракетами.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов не обошлось без погибших и пострадавших. Где раздавались взрывы, какие повреждения нанес враг, сколько жертв и раненых в результате атаки противника 11 августа, читайте в материале 24 Канала.

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Враг атаковал Киевскую область, есть погибшие

Ночью в Броварах прогремели несколько мощных взрывов. Тогда сообщали о работе противовоздушной обороны. Соответствующую информацию о ПВО подтверждал и Виталий Кличко. Как выяснилось позже, в результате атаки обломки ракеты упали на частные дома в Броварском районе.

Три человека тяжело травмированы, среди них 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын – оказались под завалами дома. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими,

– рассказали спасатели.

Россия обстреляла Киевскую область / Фото Национальной полиции

В Офисе генпрокурора сообщили, что под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрела в Броварах: смотрите видео

В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства и тому подобное. В то же время в КГВА рассказали детали атаки на столицу.

Как и предыдущий раз, 6 дней назад, воздушные цели (по типу "Искандер-М" или северокорейской KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород,

– указали киевские власти.

Вместе с тем уже было известно о несколько десятках запущенных по Украине "Шахедов". Около десятка из них, после сложных маневров, пытались атаковать Киев.

"Силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины. Количество и тип вооружения предоставят в отчетах Воздушные силы", – указали в КГВА.

В Полтавской области гремели взрывы

Ночью в Полтавской общине было слышно несколько взрывов. Военные предупреждали об угрозе баллистики. Скоростная цель двигалась в направлении Кременчуга. В это время в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Звуки взрывов в Полтавской общине были слышны в 00:32, 00:37 и 01:06. Информации от ОВА о последствиях пока обнародовано не было.

Под ударом оказалась и Хмельницкая область

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов" из соседней Винницкой области в направлении Хмельницкой области. Впоследствии отметили, что группы "Шахедов" в Винницкой и Черкасской областях держат западный курс.

Заметим, что звуки взрывов в Хмельницкой области слышали несколько раз. Вероятно, в области работала противовоздушная оборона. Пока отсутствуют какие-либо официальные комментарии относительно взрывов в Хмельницкой области.

В Ровненской области также было громко

Оккупационная армия атаковала Ровенскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". По словам руководителя ОГА Александра Коваля, в регионе работали силы ПВО. Ими успешно сбиты воздушные объекты врага.

Никаких повреждений и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. Люди не пострадали,

– сообщил чиновник.

"Шахеды" летели и в направлении Винницкой области

Ночью в Винницкой области тревога звучала более 6 часов. В регионе силы ПВО работали по воздушным целям. Как сообщила первый заместитель главы ОВА Наталья Заболотная, в целом были уничтожены 7 БПЛА.

Также чиновница отметила, что информация о пострадавших, повреждения и разрушения имущества в результате атаки на данный момент не поступала.

Спасибо Силам обороны и безопасности Украины!

– отметила Заболотная.

Противник ударил по Харьковской области

В ночь на 11 августа оккупанты ударили по Золочеву Богодуховского района Харьковской области. Враг ракетой попал по Дому детского и юношеского творчества.

Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания. Информация о пострадавших не поступала,

– отметил Синегубов.