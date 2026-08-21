Путин будет бить, пока существует, — в Зеленского эмоционально отреагировали на страшную атаку ночью

В ходе массированной атаки 20 августа Украина уничтожила или подавила десятки вражеских целей, в частности почти все крылатые ракеты и 145 беспилотников. По подсчетам, Россия потратила на этот удар примерно 712 миллионов долларов – это, к примеру, годовой бюджет Ростова-на-Дону, Волгограда или Краснодара.

На эти деньги можно было бы совершенно легко обеспечить Крым водой и светом, но их потратили на одну ночную атаку. Как подчеркнул в эфире 24 Канала советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, рациональные расчеты никогда не интересовали российского диктатора.

Война не остановится без принуждения

Во время атаки Россия убила 15 украинцев. Жизнь этих людей была бесценна, но для Владимира Путина все это не имеет значения. Ему безразличны даже собственные граждане, которые тысячами гибнут в Украине.

Посмотрите на Путина и поймите: этот человек никогда не закончит войну без принуждения. Я не говорю об окружении, там есть какие-то конспирологические версии, кто-то почему-то хочет, какие-то переговоры – все это бред. Пока их не напугают до определенного состояния – ничего не будет,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Только после этого россияне сами решат вопрос физиологического существования субъекта Путина. А сейчас для него не существует никаких 712 миллионов, никакой России, ничего не существует, кроме одного – желания убивать украинцев.

"Путин не любит Казахстан, не любит Грузию – мы это видели в 2008 году. Но все это ничто по сравнению с ненавистью, которую он иррационально испытывает к Украине, и он будет наносить удары, пока существует", – добавил Подоляк.

В Офисе Президента отреагировали на атаку на Украину: смотрите видео

Сегодня проблема не в Путине, а в глобальной элите. И в том, что в этой глобальной элите периодически выигрывают выборы определенные лица, которые неадекватно реагируют на современные тренды, тенденции и то, что происходит.

"Этот Лавров выходит и говорит: "Мы не можем остановить эту войну, потому что нам не простят деды и прадеды". Вы сейчас уничтожаете в центре Киева детскую больницу, посылаете туда ракету. А Лавров говорит, что не может прекратить убивать детей в центре Киева, потому что деды ему этого не простят. Это просто шизофрения!", – сказал Михаил Подоляк.

К большому сожалению, многие на Западе до сих пор делают вид, будто Путин – хороший человек и с ним можно подписать соглашение, развивать бизнес, вкладывать средства. Именно это сегодня самая большая трагедия. Но стоит помнить, что все это войдет в историю.

Так же в историю войдет то, что такое Украина и что она сделала ради того, чтобы в мире были правила, международное право, было право защищаться, была возможность даже таким странам, как Россия, сказать "нет" и остановить геноцид,

– добавил советник ОПУ.

А Путина будут помнить как диктатора, который совершал прямой геноцид населения другой страны, другой этнической группы и потратил более 700 миллионов, чтобы провести одну ночь террора. Все это – классические признаки геноцида в исполнении России.