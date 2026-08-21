За ці гроші можна було б абсолютно легко забезпечити Крим водою і світлом, але їх витратили на одну нічну атаку. Як наголосив 24 Каналу радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, раціональні підрахунки ніколи не цікавили російського диктатора.

Війна не зупиниться без примусу

Під час атаки Росія вбила 15 українців. Життя цих людей було неоціненним, але для Володимира Путіна все це не має значення. Йому байдуже навіть на власних громадян, які тисячами гинуть в Україні.

Подивіться на Путіна і зрозумійте: ця людина ніколи не закінчить війну без примусу. Я не кажу про оточення, там є якісь конспірологічні версії, хтось щось хоче, якісь перемовини – усе це маячня. Поки вони не будуть налякані до певного стану – нічого не буде,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Лише після цього росіяни самі розв'яжуть питання фізіологічного існування суб’єкта Путіна. А зараз для нього не існує ніяких 712 мільйонів, ніякої Росії, нічого не існує, крім одного – бажання вбивати українців.

"Путін не любить Казахстан, не любить Грузію – ми це бачили у 2008 році. Але все це ніщо порівняно з ненавистю, яку він ірраціонально має до України й він буде бити, поки існує", – додав Подоляк.

В Офісі Президента відреагували на атаку по Україні: дивіться відео

Сьогодні проблема не в Путіні, а в глобальній еліті. І в тому, що в цій глобальній еліті періодично виграють вибори певні особи, які неадекватно реагують на сучасні тренди, тенденції і те, що відбувається.

"Суб’єкт Лавров виходить і говорить: "Ми не можемо зупинити цю війну, бо нам не пробачать діди й прадіди". Ви зараз знищуєте в центрі Києва дитячу лікарню, відправляєте туди ракету. І Лавров говорить, що не може закінчити вбивати дітей у центрі Києва, бо діди йому це не пробачать. Це просто шизофренія!", – сказав Михайло Подоляк.

На превеликий жаль, багато хто на Заході досі вдає нібито Путін хороший і ним можна підписати угоду, розвивати бізнес, вкладати активи. Саме це сьогодні найбільша трагедія. Але варто пам'ятати, що все це буде вписано в історію.

Так само в історію впишуть, що таке Україна і що вона зробила заради того, щоб у світі були правила, міжнародне право, було право захищатися, була можливість навіть таким країнам, як Росія, сказати "ні" і зупинити геноцид,

– додав радник ОПУ.

А про Путіна пам'ятатимуть як про диктатора, який чинив безпосередній геноцид населення іншої країни, іншої етнічної групи й витрачав понад 700 мільйонів, щоб провести одну ніч терору. Все це класичні ознаки геноциду у виконанні Росії.