Ночная атака "Шахедами": сколько вражеских дронов запущено и сколько сбито

Ночью враг в очередной раз запустил по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Противовоздушная оборона работала в нескольких областях.

В Генштабе сообщили, что во время ночной атаки силы ПВО сбили более половины вражеских дронов.

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Сколько дронов удалось сбить

Воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами" в Украине начали объявлять еще в 20:30 19 января. Отбой по всей территории Украины прозвучал в 02:38.

Согласно данным Генштаба, ночью российские оккупанты применили 7 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Оккупанты выпускали их из русского Приморско-Ахтарска.

Силы и Средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 4 вражеских БПЛА. В Воздушных силах уточнили, что 3 дрона, которые не удалось сбить, не достигли своих целей.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на Юге защитники сбили 2 "Шахеда" – по одному в Одесской и Николаевской областях.

Этой ночью мы наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В нашей зоне ответственности силы противовоздушной обороны отработали в Одесской и Николаевской областях, сбив по одному дрону,

– сказала она.

Гуменюк уточнила, что этой ночью "Шахеды" сначала летели с юга на север, а оттуда брали курс на запад.

Впоследствии в Воздушных Силах сообщили, что кроме Одесской и Николаевской области силы ПВО работали в пределах Черкасской и Хмельницкой областей. "Шахеды" снова пытались атаковать Староконстантинов в Хмельницкой области.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сказал, что, по предварительной информации, в Черкасском районе защитники неба уничтожили 1 вражеский БПЛА. Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры, однако оперативные группы продолжают обследовать территорию.

Обстрелы в других регионах