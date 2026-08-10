Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко в беседе с 24 Каналом отметил, способна ли Россия применять в ходе одной атаки 200 именно баллистических ракет. Он также объяснил, как украинская операция "Паутина" повлияла на способность противника осуществлять ракетные обстрелы.

Россия не может компенсировать нехватку самолетов

Мусиенко подчеркнул, что за последние месяцы растет количество применений противником баллистики. Кроме того, по данным разведки, россияне накопили на сегодняшний день 130 баллистических ракет. Их производство осталось на уровне 60 ракет в месяц, но в июле этот показатель составлял 65 единиц. Поэтому по баллистическим ракетам существенного роста нет, в то же время он наблюдается по крылатым ракетам, которые накапливаются.

Может ли противник выйти на показатель применения до 200 ракет раз в месяц во время массированной атаки? Что касается баллистических ракет, то весьма сомнительно при сегодняшних запасах. Цифры, которые приводит разведка, говорят о том, что это невозможно. Что касается комбинированной атаки, когда за один раз запускаются 200 ракет – как баллистических, так и крылатых, – то это также довольно сложно. Россиянам не хватает носителей, прежде всего крылатых ракет,

– отметил военнослужащий.

Это происходит в результате спецоперации "Паутина", которую провела Украина, нанеся удар по российской авиации. Сейчас Россия, по его словам, не может восполнить нехватку самолетов. В 2022, 2023 и даже 2024 годах враг применял по 120, 130, 140 крылатых ракет различных типов, в частности, Х-101 воздушного базирования, "Калибр". Такие атаки происходили два – три раза в месяц.

После спецоперации "Паутина" такое количество крылатых ракет не применялось. Потому что, по его мнению, если пусковые установки для баллистических ракет россияне могут продолжать изготавливать, то с носителями крылатых ракет у них проблемы.

Как противодействовать ударам баллистических ракет?

Что касается противодействия баллистическим ракетам, то, как считает Мусиенко, украинским силам нужно сосредоточиться на том, что уже делается, и продолжать это, чтобы враг не добился успеха. В частности, в ночь на 10 августа враг планировал провести атаку баллистическими ракетами по Украине, но что-то пошло не так.

Потому что Силам обороны удалось перегрузить воздушное пространство в Брянской, Курской и Белгородской областях так, что россияне вообще не очень понимали, что у них происходит на радарах. В частности, их ПВО начала работать очень интенсивно, и было принято решение, как отметил он, этот залп из 20 – 25 баллистических ракет как минимум отложить.

Военнослужащий объяснил, может ли враг запускать по 200 ракет за одну атаку: смотрите видео

Кроме того, Украина принимает и другие меры. По сообщению Воздушных сил, за последние трое – четверо суток не все вражеские ракеты достигли целей. Однако пока, как считает он, не следует раскрывать подробности этой ситуации. Но очевидно, что соответствующая работа ведется.

Также важным направлением противодействия ракетным обстрелам врага являются удары по его пусковым установкам. И в этом направлении, по словам военнослужащего, также действуют украинские силы.

Например, в оккупированном Крыму в последнее время были поражены российские пусковые установки С-400. Важно, что поражению этих зенитно-ракетных комплексов предшествовала продолжавшаяся несколько месяцев довольно серьезная работа всех подразделений Сил обороны Украины по снижению потенциала противовоздушной обороны противника. И теперь есть результат,

– отметил Александр Мусиенко.

Однако нанести удары по пусковым установкам в Брянской, Курской и Воронежской областях довольно сложно, ведь там появились комплексы С-400, которые действуют против наземных целей. В этих регионах довольно лесистая местность, особенно в Брянской области.

Кроме того, по его словам, там – зона действия систем радиоэлектронной борьбы и определенное количество систем противовоздушной обороны, прикрывающих врага. Однако, несмотря на это, уже есть определенные наработки, как украинским военным следует действовать, чтобы поражать системы противовоздушной обороны.

Он добавил, что для этого требуется большое количество средств, которые будут выявлять эти системы во время их работы и в дальнейшем поражать их. В ближайшее время, вероятно, мы увидим в этом направлении хорошие результаты.