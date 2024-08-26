Готовы были сбить, – в Польше объяснили, почему не уничтожили "неизвестный объект" во время атаки России

В Польше продолжаются розыски неизвестного воздушного объекта, который залетел на территорию страны во время массированной атаки России на Украину. Военные объяснили, почему его не уничтожили.

Отмечается, что "неизвестный объект" залетел в Польшу примерно в 6:43 утра из района украинского города Червоноград. Воздушный объект зафиксировали сразу три радиолокационные станции.

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Готовы были сбить, но не сделали этого

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Мацей Клиш рассказал, что объект находился под полным контролем.

Клиш контактировал с министром национальной обороны, вице-премьер-министром Владиславом Косиняком-Камышем, а также начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой по этому поводу.

Поляки были готовы сбить воздушную цель, однако она исчезла, пролетев примерно 25 километров вглубь польской территории.

В связи с атмосферными условиями я не смог дать команду на борьбу с ним, из-за нехватки выполнения процедур, то есть так называемого визуального подтверждения уничтожения объекта. Объект исчез из систем радиолокации. Он не был подтвержден ни самолетами союзников, ни нашими самолетами и не был визуально подтвержден вертолетами,

– пояснил генерал.

Сейчас в Вооруженных силах Польши считают, что "неизвестный объект" еще может находиться на территории страны. Поэтому ведутся его поиски. В то же время там не исключают, что он мог и покинуть Польшу.

Клиш заметил, что "неизвестный объект" не был ракетой. Вероятно, это БПЛА.