Есть попадание, но абсолютное большинство ракет сбито: почему не озвучивают точное количество

Российские военные атаковали Украину 26 января. Известно, что абсолютное большинство вражеских ракет удалось сбить. Но, к сожалению, не обошлось без попаданий.

Об этом рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга, передает 24 Канал. Она также объяснила, почему не озвучивают точное количество ракет, которые удалось сбить сегодня, 26 января.

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Почему не называют количество ракет

По словам Гуменюк, попадание зафиксировали в Винницкой и Одесской областях. Кроме того, продолжается отслеживание ситуации. Силы ПВО продолжают тщательно изучать направления, с которых враг может нанести новые удары.

Также спикер ОК "Юг" подчеркнула, что "абсолютное большинство ракет, которые были запущены, уничтожены ПВО". Впрочем, точного числа пока не называют. И на это есть веские причины.

Мы пока не называем конкретные результаты, потому что еще могут быть новые пуски,

– подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что все еще сохраняется опасность из-за массированного ракетного удара. Напомним, что враг атаковал как с воздуха, так и с моря.

"Целью врага является техногенная катастрофа, они целятся по объектам критической инфраструктуры", – добавила она.

По словам Гуменюк, утром зафиксировали в Черном море группировку, насчитывавшую 11 российских кораблей. Среди них – 3 ракетоносителя, из которых один подводный.

20 ракет типа "Калибр" были направлены и подготовлены для участия в этой ракетной атаке. Мы знаем, что запуск ракет с моря производился, их количество подсчитывается,

– подчеркнула Гуменюк.

Три "Калибра" сбили над Одесчиной

Позже Валерий Залужный рассказал, сколько ракет удалось сбить. По его словам, враг выпустил 55 крылатых ракет, из которых 47 силы ПВО превратили в металлолом.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко. По его словам, подразделениям ПВО над областью удалось сбить три ракеты типа "Калибр". Он добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

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