Какие области ночью атаковали оккупанты: где защитники неба сбивали "Шахеды"
Ночью оккупанты выпустили на Украину 23 "Шахеда" и одну управляемую авиационную ракету. Противовоздушная оборона работала в нескольких областях.
Этой ночью защитники уничтожили российскую ракету Х-59 и 18 дронов-камикадзе. Об атаке оккупантов пишет 24 Канал.
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Какие области этой ночью атаковали "Шахедами"
Ночью во время тревоги на Хмельнитчине раздались взрывы. Местные власти отметили, что в Хмельницком районе работали силы ПВО.
Сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры нет. Спасибо ВСУ за отличную службу!
– подчеркнули в ОВА.
"Шахедами" оккупанты в очередной раз пытались атаковать и Николаевщину. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сегодня ночью в результате сбития БПЛА типа "Shahed-131/136" обломками повреждено здание агропредприятия и линия электропередач,
– сообщил Виталий Ким.
Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что наши защитники уничтожили вражеский дрон над Павлоградским районом. Кстати, 3 "Шахедами" оккупанты атаковали Херсонщину.
В Воздушном командовании "Запад" отметили, что россияне атаковали ударными БПЛА сразу по нескольким направлениям. К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
В результате боевой работы уничтожены 4 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях,
– говорится в сообщении.
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Оккупанты продолжают террор Херсонщины
- Утром 4 декабря глава ОВА сообщил, что за прошедшие сутки агрессор совершил 117 обстрелов, выпустив 691 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них – 3 "Shahed".
- По Херсону – 43 снаряда.
- Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинские учреждения и админздание в Херсоне, научно-исследовательское и инженерное сооружение в Херсонском районе, магазины в Бериславском районе.
- Из-за российской агрессии еще 2 человека погибли, 8 – получили ранения.