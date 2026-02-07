Укр Рус
Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах
7 февраля, 09:54
Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах

Наталья Бельзецкая
Основные тезисы
  • В ночь на 7 февраля Россия осуществила массированный обстрел теплоэлектростанций ДТЭК, что привело к отключениям света в разных областях Украины.
  • Во время обстрела пострадали объекты генерации на Ивано-Франковщине и Львовщине, а также было зафиксировано поражение жилых домов в Ровенской области.

В ночь на 7 февраля оккупанты провели очередной массированный обстрел. Его целью стала критическая инфраструктура в разных областях, что привело к новым отключениям света.

Об этом сообщили на официальном канале ДТЭК

Не первое попадание по ТЭС ДТЭК

В крупнейшей энергетической компании Украины отметили, что в результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций. Враг целится туда уже не впервые.

Это десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. А всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК россияне атаковали более 220 раз, 
– написали в ДТЭК.

Очень сложную ситуацию в энергетике подтвердил министр Денис Шмыгаль. По его словам, враг бил по высоковольтным подстанциям и магистральным воздушным линиям электропередач напряжением 750 и 330 кВ. Именно они являются основно национальной энергосети. В Укрэнерго обратились за аварийной помощью в Польшу.

Обратите внимание! По всей Украине действуют 4,5 – 5 очередей аварийных отключений света. В северных и восточных регионах ввели усиленные режимы ограничений электроснабжения.

Что известно о последствиях удара России?

  • Во время масштабного обстрела враг ударил по объектам генерации на Ивано-Франковщине – Бурштынская ТЭС и Львовщине – Добротворская ТЭС. Возникли аварийные отключения света на западе. Персонал осуществил разгрузку энергоблоков атомных электростанций в целях безопасности.
  • Ночью 3 февраля взрывы прогремели в Ровенской области. Над городом и областью кружили дроны. Известно о поражении жилых домов и критической инфраструктуры. Два человека ранены.
  • Громко было в Винницкой области. Через область летели ударные дроны, крылатые ракеты, а также, вероятно, ракета "Циркон". Мониторинговые каналы написали, что "Циркон" исчез на Виннитчине".