Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что пропустить 5 ракет – это довольно серьезно.
Кстати Куда попали по аэродрому "Бельбек" в Крыму и каким оружием
Насколько важно поражение аэродрома "Бельбек"
Полковник запаса отметил, что для россиян важны аэродромы, расположенные очень близко к линии боевого соприкосновения – чем ближе, тем лучше. В Крыму есть около 5 таких аэродромов.
По его словам, "Бельбек" – один из основных аэродромов, который использует вражеская авиация. Там размещено большое количество аэродромно-технического обеспечения, самолетов и пунктов управления. Поэтому по нему был нанесен удар.
По меньшей мере 5 подтвержденных попаданий,
– сказал Свитан.
Военный эксперт отметил, что после расшифровки спутниковых снимков будет понятно, какие именно повреждения. Или же будет подтверждение нашей разведки о масштабах поражения.
Что означают частые удары по Крыму
Свитан считает, что удар был нанесен ракетами типа SCALP/Storm Shadow. Пропустить 5 таких ракет – это довольно серьезно. Ведь это по полтонны боевой части.
Он отметил, что более 2 тонн боевой части может вывести из строя аэродромно-техническое обеспечение, а также повредить самолеты.
По его словам, то, что в этом году заметно увеличилось боевое применение по Крыму и в целом по направлению в сторону полуострова, наталкивает на определенную мысль.
Это свидетельствует о том, что задача выйти в этом году на Крым, начать освобождать или освободить – осуществима,
– подчеркнул полковник запаса.
И эту задачу, добавил летчик-инструктор, уже начали реализовывать.
Что известно об ударе по аэродрому "Бельбек"
- Вечером 31 января российские оккупанты начали жаловаться из-за взрывов в Крыму. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук намекнул на удар по аэродрому "Бельбек".
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что украинские пилоты продолжат работу по уничтожению мощностей врага на захваченном полуострове. Он добавил, что нужно дождаться фото, чтобы увидеть последствия поражения аэродрома "Бельбек".
- Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, какую именно авиацию держат захватчики в Крыму. Самолеты, которые там размещены, в частности, терроризируют акваторию Азовского и Черного моря.