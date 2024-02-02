Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что пропустить 5 ракет – это довольно серьезно.

Кстати Куда попали по аэродрому "Бельбек" в Крыму и каким оружием

Насколько важно поражение аэродрома "Бельбек"

Полковник запаса отметил, что для россиян важны аэродромы, расположенные очень близко к линии боевого соприкосновения – чем ближе, тем лучше. В Крыму есть около 5 таких аэродромов.

По его словам, "Бельбек" – один из основных аэродромов, который использует вражеская авиация. Там размещено большое количество аэродромно-технического обеспечения, самолетов и пунктов управления. Поэтому по нему был нанесен удар.

По меньшей мере 5 подтвержденных попаданий,

– сказал Свитан.

Военный эксперт отметил, что после расшифровки спутниковых снимков будет понятно, какие именно повреждения. Или же будет подтверждение нашей разведки о масштабах поражения.

Что означают частые удары по Крыму

Свитан считает, что удар был нанесен ракетами типа SCALP/Storm Shadow. Пропустить 5 таких ракет – это довольно серьезно. Ведь это по полтонны боевой части.

Он отметил, что более 2 тонн боевой части может вывести из строя аэродромно-техническое обеспечение, а также повредить самолеты.

По его словам, то, что в этом году заметно увеличилось боевое применение по Крыму и в целом по направлению в сторону полуострова, наталкивает на определенную мысль.

Это свидетельствует о том, что задача выйти в этом году на Крым, начать освобождать или освободить – осуществима,

– подчеркнул полковник запаса.

И эту задачу, добавил летчик-инструктор, уже начали реализовывать.

Что известно об ударе по аэродрому "Бельбек"